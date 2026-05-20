ARCA: cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo

Conocé las obras sociales habilitadas para monotributistas en mayo, un beneficio incluido en tu cuota de ARCA.

Los monotributistas inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, más conocida como ARCA, pueden acceder a una obra social a través del pago mensual de la cuota del monotributo. El aporte destinado a cobertura médica ya está incluido dentro del monto mensual y permite elegir entre distintas entidades habilitadas.

Las obras sociales disponibles pueden consultarse en el listado oficial de la Superintendencia. Sin embargo, luego de completar el alta en el monotributo, también es necesario realizar el trámite de afiliación directamente ante la obra social elegida para comenzar a utilizar la cobertura.

Qué se necesita para afiliarse a una obra social Original y fotocopia del último comprobante de pago del monotributo.

Original y fotocopia del DNI.

Formulario 184/F completo, que se descarga luego de confirmar el alta.

Formulario F.152, correspondiente a la credencial de pago. Los monotributistas tienen la opciónes de agregar a sus familiares cercanos a su obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ Los monotributistas deben realizar la afiliación ante la obra social elegida. Foto: Walter Moreno/MDZ

Cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

OSTAXBA: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.

OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

OSDEM: Obra Social de Músicos.

OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.

OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

OSSB: Obra Social de Serenos de Buques.

OSPAT: Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

OSV: Obra Social de Vareadores.

OSVVRA (ANDAR): Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina.

OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

OSOETSYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

ASSPE: Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección.

OSDO: Obra Social de Dirección.

OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.

AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

METCBA: MET-Córdoba S.A.

PRIVAMED: Privamed S.A.

AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.

ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.

AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A. Cómo cambiar de obra social El trámite de cambio de obra social puede hacerse de manera presencial en la nueva entidad elegida o a través de internet. Para realizarlo online, el monotributista debe contar con clave fiscal nivel 3 y tener habilitado el servicio “Mi SSSalud”.