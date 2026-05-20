Plazo fijo: cuál es el banco con mejor tasa entre las principales entidades del país

En mayo, las tasas de interés del plazo fijo volvieron a bajar y continúan con la tendencia descendente de los últimos meses. Frente a este escenario, muchos ahorristas buscan cuál es la mejor alternativa para invertir sus pesos y cuánto puede rendir un depósito a 30 días según el banco elegido.

La tasa más alta entre los principales bancos la ofrece actualmente BBVA, que paga un 21 por ciento anual. Con una inversión de $1 millón a 30 días, la ganancia aproximada es de $17.260, lo que deja un total de $1.017.260 al finalizar el plazo fijo .

Detrás aparece Banco Provincia, con una tasa del 19,5 por ciento. En este caso, el rendimiento mensual alcanza los $16.027 y el monto final asciende a $1.016.027 tras 30 días.

BBVA y Banco Provincia lideran entre las tasas más altas de los principales bancos. Foto: Shutterstock

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock

En los bancos que ofrecen tasas cercanas al 18 por ciento, la diferencia en la ganancia no es demasiado amplia. Banco Galicia paga una renta aproximada de $15.000, con un total de $1.015.000 al vencimiento. Por su parte, Banco Macro genera unos $14.794 en intereses, dejando un saldo final de $1.014.794.

Entre las tasas más bajas aparecen Banco Nación, ICBC y Banco Credicoop, todos con un 17,5 por ciento anual. En estos casos, la ganancia ronda los $14.383 al mes y el total acumulado llega a $1.014.383. Más abajo se ubican Banco Ciudad, con una renta cercana a $13.972, y Banco Patagonia, que con una tasa del 16 por ciento genera alrededor de $13.150 en 30 días.

Si bien las diferencias parecen pequeñas con inversiones de $1 millón, la brecha entre bancos comienza a ampliarse significativamente a medida que aumenta el capital invertido.