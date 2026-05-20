Plazo fijo: cuál es el banco con mejor tasa entre las principales entidades del país
Ahorristas buscan alternativas de inversión ante la baja de tasas del plazo fijo en mayo, consultando rendimientos bancarios.
En mayo, las tasas de interés del plazo fijo volvieron a bajar y continúan con la tendencia descendente de los últimos meses. Frente a este escenario, muchos ahorristas buscan cuál es la mejor alternativa para invertir sus pesos y cuánto puede rendir un depósito a 30 días según el banco elegido.
Tasa de interés de mayo de los principales bancos
- Banco Nación 17,5%
- Banco Galicia 18,25%
- BBVA 21%
- Santander 15%
- Banco Provincia 19,5%
- Banco Macro 18%
- ICBC 17,5%
- Banco Ciudad 17%
- Banco Patagonia 16%
- Banco Credicoop 17,5%
Cuanto se gana en estos bancos a 30 días con $1 millon
La tasa más alta entre los principales bancos la ofrece actualmente BBVA, que paga un 21 por ciento anual. Con una inversión de $1 millón a 30 días, la ganancia aproximada es de $17.260, lo que deja un total de $1.017.260 al finalizar el plazo fijo.
Detrás aparece Banco Provincia, con una tasa del 19,5 por ciento. En este caso, el rendimiento mensual alcanza los $16.027 y el monto final asciende a $1.016.027 tras 30 días.
En los bancos que ofrecen tasas cercanas al 18 por ciento, la diferencia en la ganancia no es demasiado amplia. Banco Galicia paga una renta aproximada de $15.000, con un total de $1.015.000 al vencimiento. Por su parte, Banco Macro genera unos $14.794 en intereses, dejando un saldo final de $1.014.794.
Entre las tasas más bajas aparecen Banco Nación, ICBC y Banco Credicoop, todos con un 17,5 por ciento anual. En estos casos, la ganancia ronda los $14.383 al mes y el total acumulado llega a $1.014.383. Más abajo se ubican Banco Ciudad, con una renta cercana a $13.972, y Banco Patagonia, que con una tasa del 16 por ciento genera alrededor de $13.150 en 30 días.
Si bien las diferencias parecen pequeñas con inversiones de $1 millón, la brecha entre bancos comienza a ampliarse significativamente a medida que aumenta el capital invertido.