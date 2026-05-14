Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $200.000 por mes en mayo

En un escenario de tasas más bajas, el plazo fijo tradicional sigue bajo la lupa de los ahorristas que buscan una ganancia mensual previsible. Para obtener $200.000 en 30 días , el capital necesario puede cambiar de forma marcada según el banco elegido y la tasa nominal anual que ofrezca cada entidad.

La diferencia no es menor: entre las tasas más bajas y las más convenientes aparece una brecha de hasta 9 puntos porcentuales . En la práctica, eso puede significar más de $6 millones de diferencia en el monto que una persona debe inmovilizar para llegar al mismo rendimiento mensual. El BCRA informa estas tasas dentro de su comparador de plazos fijos online a 30 días.

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia aparece como una de las opciones más competitivas, con una TNA del 19,50% . Con ese rendimiento, para ganar $200.000 en un mes se necesita colocar alrededor de $12.478.631 . En un nivel cercano se ubica BBVA Argentina , con una tasa del 18,75% , que exige una inversión aproximada de $12.977.776 .

El mapa cambia cuando la tasa baja. ICBC , con 18,80% , requiere cerca de $12.943.261 ; Banco Galicia , con 18,25% , eleva el capital necesario a $13.333.332 ; y Banco Macro , con 18% , demanda unos $13.518.517 . Más abajo aparece Banco Nación , que tras la baja reciente informa una tasa del 17,50% , por lo que se necesitan cerca de $13.904.760 para alcanzar los $200.000 mensuales.

Las entidades que permiten invertir menos

Fuera del grupo de los bancos más grandes aparecen alternativas con tasas más altas. Según el relevamiento vigente, Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera figuran con una TNA del 24%. Con ese porcentaje, el capital necesario para obtener $200.000 en 30 días baja a unos $10.138.888, uno de los montos más convenientes del mercado.

También se destacan otras entidades con rendimientos superiores al promedio de los bancos tradicionales. Banco Meridian, con 23,50%, requiere cerca de $10.354.609; Banco CMF, con 23,25%, exige alrededor de $10.465.948; y Banco Bica, con 23%, necesita unos $10.579.709. En tanto, Banco del Sol y Bibank, con 22%, elevan el monto a aproximadamente $11.060.605.

Por qué conviene comparar antes de invertir

El caso de Santander Argentina muestra el otro extremo entre los grandes bancos. Con una TNA del 15%, quien busque ganar $200.000 en un plazo fijo de 30 días debe invertir cerca de $16.222.220, el monto más alto dentro del grupo principal. Esa distancia frente a las entidades que pagan 24% explica por qué la comparación previa puede cambiar por completo la decisión del ahorrista.

El plazo fijo conserva ventajas claras: es simple, se constituye desde home banking o desde la app del banco y permite conocer de antemano cuánto se cobrará al vencimiento. Sin embargo, en mayo de 2026 la tasa dejó de ser un detalle secundario. Para una misma meta mensual, elegir una entidad u otra puede definir si hacen falta poco más de $10 millones o más de $16 millones.