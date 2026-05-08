Nuevas tasas de plazo fijo: los 5 bancos que más pagan en mayo de 2026

Pese a los cambios constantes en las tasas, el plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más utilizadas por los argentinos que buscan resguardar sus ahorros. En mayo de 2026, los bancos volvieron a actualizar los rendimientos para depósitos a 30 días y el mercado mostró una fuerte diferencia entre las grandes entidades tradicionales y las compañías financieras que intentan captar clientes con tasas más altas.

Mientras los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos más moderados, otras entidades llegan a pagar hasta un 25 por ciento anual para atraer ahorristas.

Dentro del grupo de entidades con mayor volumen de depósitos, el ranking de tasas para mayo quedó encabezado por el Banco Provincia, que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5 por ciento para colocaciones online a 30 días. Detrás aparecen Banco Macro con 19 por ciento, ICBC con 18,8 por ciento, BBVA con 18,75 por ciento y Banco Nación con 18,5 por ciento.

Más abajo se ubican Banco Galicia con 18,25 por ciento, Banco Ciudad y Credicoop con 17,5 por ciento, Banco Patagonia con 16 por ciento y Santander, que actualmente ofrece una tasa del 15 por ciento.

La brecha entre la tasa más alta y la más baja supera los 10 puntos en mayo. Foto: Shutterstock

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock

Los otros bancos que más pagan plazo fijo en mayo

Fuera del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos, varias entidades financieras ofrecen tasas considerablemente más altas para captar ahorristas, incluso para no clientes. El ranking quedó así:

Reba Compañía Financiera: 25 por ciento

Crédito Regional Compañía Financiera: 25 por ciento

Banco Masventas: 24 por ciento

Banco Meridian: 24 por ciento

Banco VOII y Bibank: 24 por ciento

También aparecen Banco CMF con 23,25 por ciento, Banco Bica con 23 por ciento, Banco del Sol con 22 por ciento y Banco Mariva con hasta 22 por ciento para no clientes.

Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Las tasas corresponden a colocaciones online a 30 días para depósitos de $100.000 y fueron informadas por las entidades al Banco Central bajo el Régimen Informativo de Transparencia. Además, las cifras pueden variar según el monto invertido o el plazo elegido.

En muchos casos, los bancos permiten constituir plazos fijos de manera digital, incluso para personas que no son clientes de la entidad.