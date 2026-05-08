Mundial 2026: tres arqueros que combinan historia, presente y proyección

El puesto de arquero exige algo más que reflejos. También reclama personalidad , lectura de juego, seguridad en el área y capacidad para responder en momentos de máxima presión. En ese escenario aparecen tres perfiles con trayectorias muy diferentes: Luca Zidane Fernández, Patrick Pentz y Yazeed Abulaila, representantes de Argelia, Austria y Jordania.

Zidane busca consolidarse lejos del peso de un apellido legendario; Pentz se afirma como un arquero moderno, con liderazgo y buen uso del pie zurdo; y Abulaila sostiene su lugar como referente del fútbol jordano gracias a su experiencia, agilidad y presencia bajo los tres palos.

Nació el 13 de mayo de 1998 en Marsella, Francia (edad 27 años / 1,83 mts) es Arquero en el Granada C. F. de la Segunda División de España. Es internacional con la selección de Argelia desde 2025. Luca , es hijo del legendario Zinedine Zidane . Tiene la doble nacionalidad ya que su madre es de origen español, eligiendo el apellido de ésta como el suyo deportivo como medida familiar y del club para evitar comparaciones con su famoso padre. Luca Zidane se formó en las inferiores del Real Madrid, donde debutó profesionalmente. También jugó en el Rayo Vallecano y el SD Eibar. Aunque nació en Francia y tiene ascendencia argelina por su padre, representó a selecciones juveniles francesas. Destaca por su buen juego con los pies, reflejos y personalidad bajo los tres palos. Con el tiempo buscó continuidad para consolidarse como arquero titular en el fútbol profesional europeo. A Luca se lo describe como un arquero tradicional que aporta seguridad en tiros directos y distribución controlada desde atrás.

Patrick Pentz (Austria)

Nació el 2 de enero de 1997 en Salzburgo, Austria (edad 29 años / 1,82 mts). Se formó y destacó en el FK Austria Wien, donde fue capitán y figura. En 2022 dio el salto al fútbol francés con el Stade de Reims y luego continuó su carrera en Alemania, pasando por el Bayer 04 Leverkusen y el Brøndby IF. Es habitual convocado en la selección de Austria. Destaca por sus reflejos, seguridad en el juego aéreo y liderazgo dentro del área, consolidándose como uno de los arqueros más confiables de su generación. Patrick, tiene su mayor habilidad en el pie zurdo, lo que lo diferencia de muchos arqueros. Tiene capacidad de pase y visión algo superiores a la media para un arquero, lo que le ayuda a iniciar ataques desde atrás.

ARQUEROS3 yazzed Abulaila, de Jordania. Archivo.

Yazeed Abulaila (Jordania)

Nació el 08 de enero de 1993 en Amán, Jordania. (edad 33 años / 1,88 mts). Se formó y desarrolló gran parte de su carrera en el Al-Faisaly SC, uno de los clubes más importantes de Jordania, donde ganó títulos locales y experiencia internacional. Es habitual integrante de la selección nacional de Jordania. Se destaca por sus atajadas decisivas. Abulaila es reconocido por su agilidad, buenos reflejos y seguridad en el área, convirtiéndose en referente del fútbol Jordano. Yazeed, cuenta con una reacción sólida ante tiros cercanos, aunque tiende a desviar balones más que atraparlos de forma segura. Por su buena estatura logra interceptar balones cruzados.

* Eduardo Salvay, es entrenador de arqueros AFA.