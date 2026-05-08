El primer once de Pablo De Muner en Godoy Cruz: bajas sensibles y un Gambarte que espera por el nuevo ciclo

Godoy Cruz empieza a darle forma a una nueva etapa y Pablo De Muner ya mueve sus primeras piezas pensando en el debut oficial al frente del Expreso, con el objetivo de recuperar la solidez defensiva. El entrenador tendría prácticamente definido el equipo para enfrentar este domingo en el estadio Feliciano Gambarte a Racing de Córdoba.

La principal novedad pasa por el regreso de Arce, quien ya cumplió las tres fechas de suspensión y volverá a meterse entre los titulares en una defensa que buscará recuperar solidez.

El probable once de Godoy Cruz sería con: Ramírez; Arce, Rossi, Burgos y Morán; Gil Romero, Poggi, Orozco y Pozzo; Rodríguez o Valdez y Pino.

De Muner no podrá contar con dos futbolistas importantes como Brunet y Mendoza, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar algunas piezas en la parte final de la cancha.

Además, Ulariaga y Andrada continúan recuperándose físicamente y trabajan de manera diferenciada. De todas maneras, existe la posibilidad de que el volante pueda meterse finalmente en la convocatoria para el encuentro del domingo.

La expectativa en el mundo tombino es enorme. El estreno de un nuevo entrenador y la necesidad de empezar a levantar futbolísticamente convierten al partido del domingo en mucho más que un simple encuentro del campeonato.

De Muner ya empezó a tomar decisiones fuertes y ahora tendrá su primera prueba frente a un estadio que espera respuestas rápidas y un equipo con otra imagen dentro de la cancha.