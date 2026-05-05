Las 10 mejores frases de Pablo De Muner en su presentación en Godoy Cruz Antonio Tomba
El nuevo entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba, Pablo De Muner, presentó su plan de trabajo con frases contundentes.
La llegada de Pablo De Muner al banco de Godoy Cruz Antonio Tomba dejó algo más que una presentación formal: dejó definiciones fuertes, conceptos claros y una idea de juego que busca recuperar la identidad del club, compitiendo desde el primer partido y construyendo una identidad que sostenga al equipo en el tiempo.
Una idea clara desde el primer día
El mensaje bajó con fuerza. Ahora, el desafío será llevarlo a la cancha.
1. “Si no construís una identidad, en dos meses no queda nada”
La frase que resume todo su proyecto: sin bases sólidas, no hay futuro.
2 “Yo tengo muy claro de qué forma quiero ganar”
Una declaración de principios: no solo importa ganar, sino cómo.
3 “No hay excusas, este plantel está para pelear y ser protagonista”
Confianza total en el grupo y mensaje directo hacia adentro.
4 “Tenemos muy claro el objetivo y para qué vinimos”
Un ciclo que arranca con rumbo definido.
5 “Godoy Cruz siempre se caracterizó por tener equipos competitivos, con propuesta y que manejen bien la pelota”
La vuelta a la esencia histórica del club.
6 “Hay que conseguir resultados y meterse en el pelotón de arriba”
La urgencia del presente: competir arriba desde el inicio.
7 “Muchos equipos juegan bien y no se pueden imponer”
Un análisis realista de la categoría.
8 “Hay que saber manejar los momentos del partido”
Clave táctica y mental para marcar la diferencia.
9 “Esa forma necesita flexibilidad”
Adaptarse también es parte de competir.
“El primer objetivo es ganar el domingo”
El corto plazo como punto de partida del proceso.