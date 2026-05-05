¿Gimnasia, la Lepra o el Tomba? Quién tuvo el mejor arranque en Primera

Tener hoy la participación reciente de tres equipos mendocinos en la élite del fútbol argentino abrió inevitablemente la comparación. Y en ese análisis, hay un dato que empieza a marcar tendencia: el mejor arranque en Primera fue el de Gimnasia .

Por encima de Godoy Cruz Antonio Tomba y Independiente Rivadavia, el equipo mensana logró un inicio más sólido, más efectivo y, sobre todo, más contundente desde los números.

Un debut que marcó el rumbo

El primer golpe lo dio Gimnasia en su regreso a Primera: ganó en su debut , algo que no es menor en una categoría donde adaptarse suele ser el mayor desafío. Ese triunfo inicial no solo sumó puntos, sino también confianza.

El equipo blanquinegro volvió “con la tranquilidad que otorga un debut ganado”, dejando en claro que estaba preparado para competir desde el primer día.

Llop, y todo Racing, mostraron su bronca por la derrota ante Boca Foto: Fotobaires El primer técnico de Godoy Cruz en Primera, fue Juan Manuel Llop. Foto: Fotobaires

Comparación directa: tres realidades distintas

Si se pone la lupa en los arranques:

Gimnasia mostró solidez desde el inicio, sumando puntos importantes y construyendo confianza rápidamente. En contraste el Lobo sacó el 39.6% de los puntos. De 48 posibles, obtuvo 19.

mostró solidez desde el inicio, sumando puntos importantes y construyendo confianza rápidamente. En contraste el Lobo sacó el 39.6% de los puntos. De 48 posibles, obtuvo 19. Independiente Rivadavia , en cambio, tuvo un arranque más irregular, alternando resultados y sin lograr la misma contundencia en sus primeras presentaciones. La Lepra solo obtuvo el (25,6%),

, en cambio, tuvo un arranque más irregular, alternando resultados y sin lograr la misma contundencia en sus primeras presentaciones. La Lepra solo obtuvo el (25,6%), Godoy Cruz: aunque era otra forma de disputa y de juego, no logró despegar con la fuerza esperada en sus comienzos, mostrando un rendimiento más intermitente. El Expreso logró el (29,8%) de los puntos.

Ahí aparece la diferencia clave: el Mensana fue el que mejor interpretó el salto de categoría.

Independiente Rivadavia 2024 El futbolista de Independiente Rivadavia fue una pieza de recambio constante durante la temporada 2024.

El valor del contexto

No es un dato menor: Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó a Primera después de más de cuatro décadas.

En ese contexto, su rendimiento inicial cobra aún más valor. No solo compitió, sino que estuvo a la altura desde el primer partido, algo que muchas veces cuesta incluso a equipos con más recorrido.

Una tendencia que empieza a marcar diferencias

El fútbol suele equilibrar todo con el paso de las fechas, pero los inicios también dicen mucho. Y en este caso, los números son claros:

Gimnasia arrancó mejor

Independiente fue irregular

Godoy Cruz no logró imponer condiciones desde el inicio

Más que puntos, una señal

En torneos largos, el arranque no define todo… pero sí marca el tono.

Y en ese sentido, el mensaje que dejó Gimnasia y Esgrima de Mendoza es contundente: no llegó a Primera para adaptarse… llegó para competir desde el primer día, pero deberá acertar en la segunda parte y asegurar su permanencia.