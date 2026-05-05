¿Gimnasia, la Lepra o el Tomba? Quién tuvo el mejor arranque en Primera
Gimnasia tuvo el mejor inicio en Primera entre los mendocinos: superó a Godoy Cruz e Independiente con números contundentes desde el arranque.
Tener hoy la participación reciente de tres equipos mendocinos en la élite del fútbol argentino abrió inevitablemente la comparación. Y en ese análisis, hay un dato que empieza a marcar tendencia: el mejor arranque en Primera fue el de Gimnasia.
El arranque de Gimnasia marcó el rumbo
Por encima de Godoy Cruz Antonio Tomba y Independiente Rivadavia, el equipo mensana logró un inicio más sólido, más efectivo y, sobre todo, más contundente desde los números.
Un debut que marcó el rumbo
El primer golpe lo dio Gimnasia en su regreso a Primera: ganó en su debut, algo que no es menor en una categoría donde adaptarse suele ser el mayor desafío. Ese triunfo inicial no solo sumó puntos, sino también confianza.
El equipo blanquinegro volvió “con la tranquilidad que otorga un debut ganado”, dejando en claro que estaba preparado para competir desde el primer día.
Comparación directa: tres realidades distintas
Si se pone la lupa en los arranques:
- Gimnasia mostró solidez desde el inicio, sumando puntos importantes y construyendo confianza rápidamente. En contraste el Lobo sacó el 39.6% de los puntos. De 48 posibles, obtuvo 19.
- Independiente Rivadavia, en cambio, tuvo un arranque más irregular, alternando resultados y sin lograr la misma contundencia en sus primeras presentaciones. La Lepra solo obtuvo el (25,6%),
- Godoy Cruz: aunque era otra forma de disputa y de juego, no logró despegar con la fuerza esperada en sus comienzos, mostrando un rendimiento más intermitente. El Expreso logró el (29,8%) de los puntos.
Ahí aparece la diferencia clave: el Mensana fue el que mejor interpretó el salto de categoría.
El valor del contexto
No es un dato menor: Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó a Primera después de más de cuatro décadas.
En ese contexto, su rendimiento inicial cobra aún más valor. No solo compitió, sino que estuvo a la altura desde el primer partido, algo que muchas veces cuesta incluso a equipos con más recorrido.
Una tendencia que empieza a marcar diferencias
El fútbol suele equilibrar todo con el paso de las fechas, pero los inicios también dicen mucho. Y en este caso, los números son claros:
Gimnasia arrancó mejor
Independiente fue irregular
Godoy Cruz no logró imponer condiciones desde el inicio
Más que puntos, una señal
En torneos largos, el arranque no define todo… pero sí marca el tono.
Y en ese sentido, el mensaje que dejó Gimnasia y Esgrima de Mendoza es contundente: no llegó a Primera para adaptarse… llegó para competir desde el primer día, pero deberá acertar en la segunda parte y asegurar su permanencia.