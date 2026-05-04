Gimnasia lo dio vuelta, derrotó 2-1 a Defensa y Justicia en el Legrotaglie y lo dejó sin playoffs

Los goles de Gimnasia , que arrancó perdiendo con un gol de Portillo para el Halcón a los 12', fueron convertidos por el defensor Ezequiel Muñoz, a los 30' del primer tiempo, y por el delantero Luciano Cingolani, a los 28' del complemento.

Con esta victoria, el Lobo mendocino alcanzó las 19 unidades y, si bien no le alcanza para meterse en los playoffs, logró un colchón de puntos importante de cara a su objetivo primordial: permanecer en Primera.

Gimnasia salió decidido a manejar el partido desde el inicio, con Fernández como eje y Lencioni activo en todo el frente de ataque. El Lobo tuvo la posesión y recuperó rápido, mientras intentaba lastimar con pelotas paradas ante una visita que cortaba el juego con faltas constantes.

En ese contexto, Armoa recibió un golpe que lo obligó a salir minutos después. Y cuando Defensa y Justicia menos proponía, llegó el golpe: a los 12 minutos, Portillo apareció solo tras una pelota cruzada y aprovechó una distracción defensiva para poner el 1-0.

Defensa y Justicia se puso en ventaja con un gol de Portillo

Embed ¡¡GOL DE PORTILLO Y POR AHORA DEFENSA Y JUSTICIA SE METE EN OCTAVOS DE FINAL Y SACA A UNIÓN!! El Halcón se puso 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el comienzo del partido y estaría jugando ante Ind. Rivadavia.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DGy2FcawOA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026

El local reaccionó rápido, volvió a tomar el control del juego y buscó el empate. El ingreso de Cingolani le dio más dinámica al ataque y profundizó la presión sobre el rival.

La igualdad llegó tras otra pelota parada: Lencioni metió un centro preciso, Mondino cabeceó al palo y, en el rebote, Muñoz apareció para empujarla y marcar el 1-1, reflejando lo que pasaba en la cancha.

Ezequiel Muñoz estampó el empate para Gimnasia

Ezequiel Muñoz empató para Gimnasia Ezequiel Muñoz empató para Gimnasia ESPN

El cierre del primer tiempo bajó la intensidad: Gimnasia dejó de presionar con desesperación y Defensa empezó a manejar mejor el trámite. En el arranque del complemento hubo cambios en ambos equipos, pero el partido siguió trabado, con poco ritmo, muchas faltas y escasas situaciones.

La más clara llegó a los 15, cuando Molinas armó una gran jugada y asistió a González, que exigió a Rigamonti. Con el correr de los minutos, Defensa creció y se adueñó de la pelota, aunque Gimnasia encontró la diferencia sobre el final: Sabatini metió una asistencia precisa y Cingolani definió junto al palo para el 2-1.

Cingolani convirtió el 2-1 de Gimnasia

Cincolani marcó el 2-1 de Gimnasia ante el Halcón Cincolani marcó el 2-1 de Gimnasia ante el Halcón ESPN

En el tramo final, Defensa y Justicia fue con todo en busca del empate, pero Gimnasia resistió como pudo y sostuvo la ventaja con Mondino, Muñoz y Rigamonti como figuras clave.

El Lobo se quedó con el triunfo y se va de vacaciones con el deber cumplido: llegó a 19 puntos en el Torneo Apertura y sumó pensando en el promedio, además de tomar aire en la lucha de la parte baja de la tabla anual.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

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