La particular dedicatoria del plantel de Independiente Rivadavia durante el clásico

Los jugadores de la Lepra tuvieron un gesto cuando salieron al campo de juego que causó sorpresa. De qué se trató.

Independiente Rivadavia ratificó su gran momento histórico con una goleada en el clásico ante Gimnasia y Esgrima que quedará en los libros, no sólo por tratarse del primer choque desde que se instauró la Primera División, sino también por el resultado abultado. Antes del encuentro, el plantel de la Lepra tuvo una dedicatoria muy particular que causó sorpresa en los presentes.

El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar su poderío, se repuso de la desventaja tempranera y en el segundo tiempo, con un juego propio de un equipo que sabe lo que quiere, pasó por arriba a un rival que se derrumbó desde el tanto de Fabrizio Sartori y la expulsión del defensor Franco Saavedra, dos hechos puntuales que se sucedieron en menos de diez minutos.

Con la victoria, el Azul del Parque se aseguró el primer puesto de la zona B, mantuvo la diferencia con sus perseguidores en la tabla anual y llegará en inmejorables condiciones al choque ante Deportivo La Guaira de Venezuela, por la tercera fecha de la Copa Libertadores de América, que se disputará este jueves a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

La particular dedicatoria del plantel de Independiente Rivadavia Una vez que el equipo anfitrión saltó al campo de juego del Bautista Gargantini, todos los jugadores de Independiente Rivadavia, tanto titulares como suplentes, tuvieron un llamativo gesto que despertó la atención de quienes estaban ubicados principalmente en la platea cubierta.

bandera daniel vila Los jugadores del CSIR posaron con una bandera en alusión al presidente Daniel Vila. Prensa Independiente Rivadavia