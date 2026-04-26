La picante respuesta de Independiente Rivadavia a un posteo de Gimnasia tras golearlo en el clásico mendocino

Independiente Rivadavia aplastó dentro de la cancha a Gimnasia y luego lo chicaneó con un posteo cargado de ironía que se hizo viral en redes.

Independiente Rivadavia no se conformó con el 5-1 en el clásico mendocino y redobló la apuesta en redes sociales, donde dejó una serie de chicanas que rápidamente se volvieron virales. La Lepra, líder y en estado de gracia, también jugó su partido fuera de la cancha.

El equipo de Alfredo Berti, que ya había demostrado su poderío dentro de la cancha con los goles de Studer, Sartori, Arce, Costa y Bucca, trasladó esa superioridad al mundo digital, donde también se impuso con creatividad y picante.

Todo se encendió por un posteo previo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que había celebrado el gol convertido a los 33 segundos del inicio, en referencia al apodo de la hinchada del Lobo, "los 33". Pero con el resultado ya definido, desde la cuenta oficial del conjunto azul respondieron con ironía: "Estos 33 son mejores", en clara alusión a los puntos que lideran en la tabla de la zona B y la anual.

La picante respuesta de Independiente Rivadavia a Gimnasia tras el 5-1 Embed Estos 33 son mejores. https://t.co/SYPhTGEMgc pic.twitter.com/F7q91bFKOJ — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 26, 2026 No fue la única cargada. Apenas terminado el partido, Independiente Rivadavia redobló la apuesta en redes con un posteo que hizo ruido: el flyer del 5-1 final con los jugadores posando en pleno festejo de unos de los goles, acompañado por el tema “Tu papi llegó” de Sabroso. Un guiño directo, sin vueltas, que cayó como otra piña en el clásico y reforzó la idea de paternidad del Azul sobre el Blanquinegro, justo en el momento más caliente de la cargada.

Tu papi llegó