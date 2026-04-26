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Mundial 2026

La sorpresiva decisión que podría tomar la FIFA para el Mundial 2026 y sería clave para Scaloni y la Selección argentina

A un mes y medio del Mundial, la FIFA evalúa un fallo que favorecería la planificación de la Selección argentina para el debut con Argelia en Dallas.

Brian Mestre

Brian Mestre

Scaloni, expectante por un posible fallo que analiza la FIFA para el inicio del Mundial.&nbsp;

Scaloni, expectante por un posible fallo que analiza la FIFA para el inicio del Mundial. 

EFE

A poco más de un mes y medio para el inicio del Mundial 2026, una posible medida de la FIFA podría impactar de lleno en la planificación de la Selección argentina. ¿El protagonista clave? Nicolás Otamendi, quien todavía se ilusiona con estar en el debut ante Argelia pese a estar suspendido.

Nicolás Otamendi amistoso Selección Argentina vs Zambia 2026
Otamendi en el amistoso entre Argentina y Mauritania, en la despedida de la Scaloneta del pa&iacute;s antes del Mundial.&nbsp;

Otamendi en el amistoso entre Argentina y Mauritania, en la despedida de la Scaloneta del país antes del Mundial.

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