La sorpresiva decisión que podría tomar la FIFA para el Mundial 2026 y sería clave para Scaloni y la Selección argentina
A un mes y medio del Mundial, la FIFA evalúa un fallo que favorecería la planificación de la Selección argentina para el debut con Argelia en Dallas.
A poco más de un mes y medio para el inicio del Mundial 2026, una posible medida de la FIFA podría impactar de lleno en la planificación de la Selección argentina. ¿El protagonista clave? Nicolás Otamendi, quien todavía se ilusiona con estar en el debut ante Argelia pese a estar suspendido.
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