La figura de la Selección de Alemania que se lesionó y enciende las alarmas a semanas del Mundial 2026

A 51 días para que comience el Mundial 2026, uno de los mejores jugadores de la Selección de Alemania sufrió una dura y está en duda para el certamen.

Una figura de la Selección de Alemania está en duda para el Mundial 2026.

Faltan solo 51 días para el Mundial 2026, apenas algo más de 7 semanas, y la Selección de Alemania, que integrará el Grupo E junto con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, quiere volver a calzarse el traje de candidato tras los fracasos de Rusia 2018 y Qatar 2022, en los que se marchó inesperadamente en la primera fase.

Dados los rivales que tiene enfrente, y considerando que en esta oportunidad puede clasificar a playoffs hasta quedando tercero, resulta improbable que vuelva a tropezar en esta etapa. De hecho, si bien no es uno de los favoritos, se espera que pueda pelear hasta instancias avanzadas del torneo. Aunque podría tener que hacerlo sin una de sus principales figuras.

Serge Gnabry se lesionó y es duda para el Mundial Serge gnabry Jude Bellingham Bayern Múnich Real Madrid Champions 2026 Gnabry se lesionó tras la serie de Champions League contra el Real Madrid. EFE Es que Serge Gnabry, uno de los mejores jugadores del plantel germano, sufrió una dura lesión muscular que podría marginarlo de la Copa del Mundo. Luego de eliminar al Real Madrid en la Champions League con el Bayern Múnich, se hizo estudios en su pierna derecha y los mismos detectaron que tuvo una rotura en los abductores del muslo.

Esto lo marginó del partido del fin de semana en el que los Bávaros se consagraron campeones una vez más de la Bundesliga. El club indicó que esta dolencia requerirá un tiempo "más largo" de recuperación. Y si bien no dio un tiempo preciso, no descartan que pueda perderse lo que queda del resto de la temporada a nivel clubes y ponen en duda su presencia en el Mundial.