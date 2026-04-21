La figura de la Selección de Alemania que se lesionó y enciende las alarmas a semanas del Mundial 2026
A 51 días para que comience el Mundial 2026, uno de los mejores jugadores de la Selección de Alemania sufrió una dura y está en duda para el certamen.
Faltan solo 51 días para el Mundial 2026, apenas algo más de 7 semanas, y la Selección de Alemania, que integrará el Grupo E junto con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, quiere volver a calzarse el traje de candidato tras los fracasos de Rusia 2018 y Qatar 2022, en los que se marchó inesperadamente en la primera fase.
Dados los rivales que tiene enfrente, y considerando que en esta oportunidad puede clasificar a playoffs hasta quedando tercero, resulta improbable que vuelva a tropezar en esta etapa. De hecho, si bien no es uno de los favoritos, se espera que pueda pelear hasta instancias avanzadas del torneo. Aunque podría tener que hacerlo sin una de sus principales figuras.
Serge Gnabry se lesionó y es duda para el Mundial
Es que Serge Gnabry, uno de los mejores jugadores del plantel germano, sufrió una dura lesión muscular que podría marginarlo de la Copa del Mundo. Luego de eliminar al Real Madrid en la Champions League con el Bayern Múnich, se hizo estudios en su pierna derecha y los mismos detectaron que tuvo una rotura en los abductores del muslo.
Esto lo marginó del partido del fin de semana en el que los Bávaros se consagraron campeones una vez más de la Bundesliga. El club indicó que esta dolencia requerirá un tiempo "más largo" de recuperación. Y si bien no dio un tiempo preciso, no descartan que pueda perderse lo que queda del resto de la temporada a nivel clubes y ponen en duda su presencia en el Mundial.
Los números de Serge Gnabry en la Selección de Alemania
Gnabry tuvo su debut con la Selección Mayor de Alemania en 2016 con 21 años. Acumula un total de 59 partidos jugados, en los que marcó 26 goles y repartió 11 asistencias. En competiciones mayores, jugó apenas el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2020, mientras que se perdió Rusia 2018 y la Euro 2024 por lesión. Como juvenil, ganó la Euro Sub-21 en 2017.