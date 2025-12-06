¡Tremendo! Los cinco posibles súper cruces tempraneros en el Mundial 2026
Con los grupos del Mundial 2026 definidos, podrían haber partidazos en las etapas eliminatorias, entre los que se destacan un posible España-Argentina.
El sorteo del Mundial 2026 deparó grandes cruces en la fase de grupos. Brasil y Marruecos se verán las caras en la primera fecha del Grupo C, Francia hará lo propio ante la Noruega de Haaland.
Ya en la segunda jornada, Inglaterra y Croacia se medirán entre sí y también lo harán la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Díaz. Por último, el gran partido de la fase de grupos lo protagonizarán España y Uruguay.
Te Podría Interesar
Los posibles 5 súper cruces tempraneros en el Mundial 2026
De todos modos, con el cuadro completo, ya se comenzó a especular sobre algunos posibles cruces tempraneros entre las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo y entre todos ellos aparece un posible Argentina- Uruguay/España en los 16vos de final. Esto se dará siempre y cuando alguna de estas selecciones gane su respectivo grupo y la otra no, sino la Albiceleste se medirá ante la Celeste de Bielsa.
A su vez, en la misma instancia podría darse un atractivo partido entre Países Bajos y Brasil. Para que esto suceda, los neerlandeses deberían quedar segundo de su grupo y que los brasileños se impongan en el Grupo C (o viceversa).
Ya en los octavos de final, se podría dar un choque de tirantes entre Alemania y Francia mientras que en los cuartos de final la Canarinha de Vinicius podría verse las caras con Inglaterra y Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarían por primera vez entre sí en su último mundial.