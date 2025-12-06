¡Tremendo! Los cinco posibles súper cruces tempraneros en el Mundial 2026

Con los grupos del Mundial 2026 definidos, podrían haber partidazos en las etapas eliminatorias, entre los que se destacan un posible España-Argentina.

Los 5 partidazos que se podrían dar en las primeras instancias de eliminación en el Mundial 2026.

Ya en la segunda jornada, Inglaterra y Croacia se medirán entre sí y también lo harán la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Díaz. Por último, el gran partido de la fase de grupos lo protagonizarán España y Uruguay.

Los posibles 5 súper cruces tempraneros en el Mundial 2026 De todos modos, con el cuadro completo, ya se comenzó a especular sobre algunos posibles cruces tempraneros entre las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo y entre todos ellos aparece un posible Argentina- Uruguay/España en los 16vos de final. Esto se dará siempre y cuando alguna de estas selecciones gane su respectivo grupo y la otra no, sino la Albiceleste se medirá ante la Celeste de Bielsa.

ATENCIÓN con los cruces que se PUEDEN DAR en fases prematuras de los playoffs del Mundial...



Alemania Francia : en OCTAVOS de final



Brasil Inglaterra : en CUARTOS de final



Argentina España/Uruguay: en 16AVOS de final



Argentina Portugal… pic.twitter.com/y1i00oV9m4 — Diario Olé (@DiarioOle) December 5, 2025 A su vez, en la misma instancia podría darse un atractivo partido entre Países Bajos y Brasil. Para que esto suceda, los neerlandeses deberían quedar segundo de su grupo y que los brasileños se impongan en el Grupo C (o viceversa).