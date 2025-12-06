Pep Guardiola reveló a qué selección apoyará durante el Mundial 2026 y su respuesta sorprendió a todos: "Quiero que lo gane..."

El entrenador español dio a conocer a su gran favorito a quedarse con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Su respuesta sorprendió a todos.

El Mundial 2026 ya tiene los 12 grupos definidos y el camino de que cada selección partícipe tras el sorteo que se llevó a cabo el pasado viernes en en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C.

La Selección argentina quedó emparejada en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. Por su parte, Brasil quedó en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, mientras que España está en el grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En la previa de lo que fue el sorteo del Mundial 2026, quien habló sobre el tema fue Pep Guardiola. El histórico entrenador español dio una conferencia de prensa en la previa del choque entre el Manchester City y Sunderland por la Premier League y allí fue consultado sobre quiénes son las grandes favoritas a quedarse con la Copa del Mundo y además, reveló a quién alentará, una respuesta que nadie se imaginaba y vio venir.

Pep Guardiola quiere que Inglaterra sea la nueva campeona del mundo “Los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos. A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo", sentenció.

"Me gustaría que Inglaterra estuviese entre las candidatas".



"Llevo muchos años en este país..." pic.twitter.com/UONxk9KFYb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2025 El camino de Inglaterra en el Mundial 2026 El recorrido del combinado británico en la fase inicial no asoma para nada sencillo. Aunque parte como cabeza de serie y quedó ubicado en el Grupo H, hará su estreno frente a Croacia, equipo que se quedó con el tercer puesto en el Mundial de Qatar y que fue finalista en Rusia 2018, torneo en el que eliminó a Inglaterra en las semifinales.