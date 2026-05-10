La particular decisión de la FIFA con los futbolistas que disputarán su primer Mundial

El Mundial 2026 ya tiene su primera gran novedad fuera de la cancha. La FIFA anunció que todos los futbolistas que disputen su primer partido en una Copa del Mundo llevarán un parche especial en sus camisetas, convirtiendo cada estreno en una pieza única e histórica. El torneo que se disputará en Estados, Canadá y México será el primero en distinguir visualmente a los debutantes mundialistas.

La decisión busca darle un valor todavía más especial al primer partido de cada jugador en el certamen más importante del fútbol. Además, la FIFA confirmó que esas camisetas serán utilizadas como memorabilia oficial y formarán parte de colecciones especiales y tarjetas coleccionables, por lo que cada estreno quedará registrado de manera histórica dentro del torneo.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Lamine Yamal. La joven figura de la Selección de España llegará al Mundial como una de las máximas estrellas del fútbol europeo y utilizará el parche de debutante en su camiseta . El extremo español cumplirá 19 años el 13 de julio, prácticamente sobre el cierre del campeonato.

Lamine Yamal será una de las estrellas que usará el parche que impone la FIFA.

Otro de los grandes protagonistas será Erling Haaland, quien finalmente disputará su primer Mundial con Noruega tras años de ausencia de su selección en la máxima cita internacional. También aparecen en la lista futbolistas jóvenes que vienen dominando el fútbol europeo, como Pau Cubarsí, compañero de Yamal tanto en el club como en la selección.

Además, el distintivo también será utilizado por otras grandes promesas del fútbol mundial como Estêvão Willian, Michael Olise y Arda Güler, quienes tendrán su estreno absoluto en una Copa del Mundo durante el torneo de 2026.