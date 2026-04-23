Se conoció la lesión de Lamine Yamal y el tiempo de recuperación: ¿llega al Mundial?

Este jueves por la mañana se conoció la lesión que sufrió Lamine Yamal en la victoria del Barcelona por La Liga. ¿Llega a la Copa del Mundo?

Lamine Yamal ya conoce cuál es la gravedad de su lesión y cuanto tiempo tiene de recuperación.

El barcelonista Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial 2026, según ha confirmado el FC Barcelona.

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Video: el momento de la lesión de Lamine Yamal Lamine Yamal no festejó y se tiró al piso acusando una lesión Lamine Yamal no festejó y se tiró al piso acusando una lesión ESPN

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial 2026 con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.