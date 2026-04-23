De sueño a pesadilla: las figuras que se perderán el Mundial 2026 tras sufrir graves lesiones

A menos de dos meses del Mundial 2026 , varias selecciones ya sienten el golpe más duro: perder futbolistas por lesiones graves. En la recta final, cuando todo se define, hay nombres pesados que directamente se quedaron sin chances de viajar. Algunos eran titulares indiscutidos, otros venían pidiendo pista. Todos, sin excepción, soñaban con estar.

Porque hay algo que ningún entrenador puede manejar: el físico. Podés bancar un mal momento o apostar por la experiencia, pero cuando se rompe algo serio, no hay vuelta. Y eso es lo que le pasó a varias figuras del fútbol mundial que hoy miran la Copa desde afuera.

Takumi Minamino, la figura de Japón en la Copa del Mundo de Qatar 2022

El japonés de AS Monaco dejó una imagen que dolió. Salió lesionado ante Auxerre y después llegó el peor diagnóstico: rotura de ligamento cruzado anterior. Una baja durísima para Japón, que pierde a uno de sus referentes ofensivos.

Ter Stegen no pudo jugar ni un minuto en un Mundial

El arquero del Girona sufrió una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda el 31 de enero de este año, la cual lo tendrá afuera, por lo menos, seis meses. Era número puesto en Alemania y su ausencia obliga a rearmar el arco de cara al Mundial.

Jack Grealish (Inglaterra)

Los gestos de Guardiola a Grealish. Foto: EFE Grealish cuando jugaba en el Manchester City de Guardiola. Foto: EFE

El volante de que llegó a Everton cedido por el Manchester City quedó marginado tras una fracturarse el tobillo el 19 de enero y no volverá a jugar esta temporda. Venía siendo una pieza importante en la rotación inglesa y su baja le quita desequilibrio al equipo.

Juan Foyth (Argentina)

lesión juan foyth Juan Foyth salió lesionado en el duelo ante Real Madrid y los estudios confirmaron la gravedad de la lesión. EFE

El defensor del Villarreal CF sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero. Una lesión de recuperación larga, cercana al año. Para la Selección argentina, era una pieza útil en la rotación. El Mundial quedó totalmente descartado.

Samu Omorodion Aghehowa (España)

Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu, delantero del Porto, se perderá el Mundial Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu, delantero del Porto, se perderá el Mundial por una grave lesion.

El delantero del FC Porto se rompió los cruzados y no pudo ni asimilarlo. “Estoy devastado”, dijo tras la lesión. Era una variante interesante en ataque para España, pero la recuperación lo deja sin Mundial.

Rodrygo (Brasil)

Rodrygo Goes.jpg Rodrygo Goes sufrió en maro la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. @RealMadrid

Golpazo para Brasil. La figura del Real Madrid sufrió rotura de ligamento cruzado y menisco. Se pierde todo: lo que queda de temporada y la Copa del Mundo. Una ausencia pesadísima para la Canarinha.

Joaquín Panichelli (Argentina)

Joaquín Panichelli 16x9 Panichelli llevaba 20 goles en 39 partidos con el Racing de Estrasburgo y picaba en punta para ser el tercer nueve de la Scaloneta. @joaco_panichelli

Venía en llamas en el Racing de Estrasburgo, con 20 goles en 39 partidos. Pintaba para meterse en la lista de Lionel Scaloni, pero una rotura de ligamento cruzado en un entrenamiento con la Selección lo dejó afuera. De ilusión a golpe seco.

Hugo Ekitike (Francia)

Hugo Ekitiké, afuera del Mundial: el delantero del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles y será baja para Francia. Hugo Ekitiké, afuera del Mundial: el delantero del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles y será baja para Francia. Foto: EFE

El delantero del Liverpool FC cayó por una lesión en el tendón de Aquiles. Salió llorando en Champions y después se confirmó lo peor. Francia pierde una alternativa joven con mucho potencial.

Serge Gnabry (Alemania)

gnabry1 El jugador del Bayern Múnich utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia.. Instagram @sergegnabry

El extremo del Bayern Munich fue el último en sumarse a la lista negra. Un desgarro fuerte en el aductor lo dejó afuera y él mismo lo confirmó: “Se terminó el sueño para mí”. Alemania pierde experiencia y gol.

Estevao (Brasil)

estevao1 Brasil suma un problema serio en ataque. Instagram @estevaowilian_

La joya del Chelsea FC está prácticamente descartada. Una lesión muscular grado 4 lo deja al límite del calendario. Con 18 años, parecía una apuesta fuerte para Brasil, pero hoy su presencia es muy difícil.

El Mundial 2026 todavía no empezó, pero ya tiene sus primeros derrotados. No hay VAR ni revancha para esto: cuando el físico falla, el sueño se apaga antes de tiempo. Y para varios cracks, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá quedará como una cuenta pendiente.