Con la presencia de Úbeda y el plantel profesional, Boca también se llevó el Superclásico de Reserva

Después del golpe en Primera, Boca se impuso 2-0 en Ezeiza, con presencia del plantel profesional y Riquelme en la tribuna.

Boca Juniors volvió a festejar ante River Plate, esta vez en Reserva, y completó una semana perfecta en los Superclásicos. Fue 2-0 en Boca Predio, con un equipo que dominó gran parte del partido y que encontró los goles en el segundo tiempo para quedarse con tres puntos clave.

El Xeneize se benefició de la expulsión de Cirilo Pereyra sobre el cierre del primer tiempo y desde ahí inclinó la cancha. La apertura del marcador llegó con un centro de Dylan Gorosito que terminó en contra de Agustín de la Cuesta, mientras que Leonel Flores selló el resultado minutos más tarde.

El 1-0 de Boca frente a River en el Superclásico de Reserva Embed ¡QUÉ MALA SUERTE! De la Cuesta quiso ayudar en la defensa tirándose a barrer tras el centro de Gorosito pero terminó marcando en su propio arco el 1-0 de Boca vs. River en el #TorneoProyección. pic.twitter.com/myf2uzo2D3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026 El triunfo pudo haber sido más amplio, pero el arquero Franco Jaroszewicz sostuvo a River con varias atajadas importantes. Aun así, la superioridad de Boca fue clara y le permitió treparse a la cima de la Zona B, complicando a su clásico rival.

El 2-0 de Boca lo hizo Leonel Flores Embed ¡¡PEGÓ EL XENEIZE!! Herrera la bajó luego del córner y Leonel Flores definió bien para el segundo de Boca vs. River en el #TorneoProyección. pic.twitter.com/qEoQcIGL0L — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026 Los jugadores de Boca fueron a ver el Superclásico de Reserva Los jugadores de Boca fueron a ver el Superclásico de Reserva Los jugadores de Boca fueron a ver el Superclásico de Reserva. @BocaJrsOficial

Más allá del resultado, la imagen de la jornada estuvo en la tribuna. El plantel profesional, con Claudio Úbeda a la cabeza y la presencia de Juan Román Riquelme, se quedó después del entrenamiento para alentar a los pibes. Mate en mano y bien metidos en el partido, acompañaron a las juveniles en una muestra de respaldo puertas adentro.