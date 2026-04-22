Con la presencia de Úbeda y el plantel profesional, Boca también se llevó el Superclásico de Reserva
Después del golpe en Primera, Boca se impuso 2-0 en Ezeiza, con presencia del plantel profesional y Riquelme en la tribuna.
Boca Juniors volvió a festejar ante River Plate, esta vez en Reserva, y completó una semana perfecta en los Superclásicos. Fue 2-0 en Boca Predio, con un equipo que dominó gran parte del partido y que encontró los goles en el segundo tiempo para quedarse con tres puntos clave.
El Xeneize se benefició de la expulsión de Cirilo Pereyra sobre el cierre del primer tiempo y desde ahí inclinó la cancha. La apertura del marcador llegó con un centro de Dylan Gorosito que terminó en contra de Agustín de la Cuesta, mientras que Leonel Flores selló el resultado minutos más tarde.
El 1-0 de Boca frente a River en el Superclásico de Reserva
El triunfo pudo haber sido más amplio, pero el arquero Franco Jaroszewicz sostuvo a River con varias atajadas importantes. Aun así, la superioridad de Boca fue clara y le permitió treparse a la cima de la Zona B, complicando a su clásico rival.
El 2-0 de Boca lo hizo Leonel Flores
Los jugadores de Boca fueron a ver el Superclásico de Reserva
Más allá del resultado, la imagen de la jornada estuvo en la tribuna. El plantel profesional, con Claudio Úbeda a la cabeza y la presencia de Juan Román Riquelme, se quedó después del entrenamiento para alentar a los pibes. Mate en mano y bien metidos en el partido, acompañaron a las juveniles en una muestra de respaldo puertas adentro.
El gesto no pasó desapercibido y reflejó el buen clima que atraviesa Boca, que viene de ganar el clásico en Futsal, en Primera y ahora también festejó en Reserva, en una semana redonda en los Superclásicos.