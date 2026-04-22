Los detalles de la demanda de un casino de Las Vegas contra Turu Flores, la Bruja Berti, Ortega Sánchez y el Ratón Zárate

Cuatro exfutbolistas argentinos de destacada trayectoria en la década de los '90 enfrentan demandas en los Estados Unidos por presuntas deudas de juego contraídas en Las Vegas . Las acciones fueron iniciadas por un casino que reclama cifras millonarias y que ya avanzó con presentaciones formales ante la Justicia de Nevada.

Los nombres involucrados, según informó el diario La Nación junto a la documentación judicial, son José “Turu” Flores , Norberto Ortega Sánchez , Sergio “La Bruja” Berti y Sergio “Ratón” Zárate , todos con pasado en clubes importantes del fútbol argentino. Según la acusación, habrían accedido a créditos de juego que luego no fueron cancelados.

El reclamo total asciende a US$2,6 millones en esta primera etapa, a partir de instrumentos financieros conocidos como “markers”, utilizados en el ámbito del juego como una forma de crédito. Estos documentos habrían sido rechazados por las entidades bancarias por falta de fondos. El casino sostiene que los compromisos asumidos no fueron cumplidos.

Las presentaciones fueron realizadas por el casino Resorts World Las Vegas, que inició acciones civiles individuales contra cada uno de los exjugadores. El objetivo es recuperar el dinero otorgado como crédito, además de intereses y costos legales que aún no fueron determinados.

En el sistema estadounidense, este tipo de casos puede derivar en sentencias económicas en caso de que los demandados no respondan dentro de los plazos establecidos. De no presentarse, la Justicia podría avanzar con embargos sobre bienes o cuentas vinculadas a los acusados.

Además, estas situaciones podrían complicar el ingreso futuro a los Estados Unidos, ya que los procesos judiciales quedarían abiertos en ese país.

El antecedente reciente

El caso tiene un antecedente cercano con el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, quien fue detenido en Miami a comienzos de este año por una deuda similar con el mismo casino. Permaneció 13 días encarcelado hasta regularizar su situación.

Ese episodio marcó un precedente sobre la forma en que se aplican estas normativas en territorio estadounidense, especialmente en relación con deudas vinculadas al juego.

Montos y situaciones individuales

Entre los casos, el de Sergio Zárate es el de mayor monto, con un reclamo que alcanza el millón de dólares. En tanto, Ortega Sánchez enfrenta una demanda por US$625.000, mientras que Berti y Flores registran cifras cercanas a los US$500.000 cada uno.

En todos los expedientes, el argumento central es el mismo: los demandados habrían recibido fichas o crédito para apostar que luego no fue respaldado por fondos disponibles. A partir de allí, el casino inició el proceso judicial para intentar recuperar el dinero.

Un entramado más amplio

Las demandas se vinculan con un esquema mayor que también involucra a un intermediario señalado en distintos testimonios. Según diversas versiones, se trataba de un sistema que incluía viajes, alojamiento y créditos promocionales para apostar en el casino.

En ese contexto, algunos de los involucrados sostuvieron que existían acuerdos informales sobre la cobertura de las pérdidas, lo que hoy forma parte de la controversia en curso. Mientras tanto, las causas avanzan en la Justicia estadounidense y mantienen en vilo a los protagonistas de esta historia.

Las demandas a los exfutbolistas argentinos en Las Vegas

demanda berti La Nación

demanda flores

demanda ortega sánchez

demanda zarate

(Fuente: La Nación)