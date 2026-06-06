¿Nos engañaron? Tim Payne no era el jugador con menos seguidores del Mundial: quién tenía ese "antirécord"

Tim Payne se convirtió en una de las historias más inesperadas de la previa del Mundial 2026 . El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de su país a transformarse en una sensación global gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como El Scarso.

La iniciativa tuvo un impacto inmediato. En cuestión de días, el jugador multiplicó su alcance en redes sociales y pasó de tener cerca de 4.000 seguidores en Instagram a superar los 5 millones. Su crecimiento fue tan explosivo que terminó llamando la atención de medios y aficionados de distintos rincones del planeta.

Sin embargo, una de las afirmaciones que acompañó el fenómeno viral no era correcta. Payne nunca fue el futbolista con menos seguidores de Instagram entre los convocados al Mundial 2026 .

Según reveló el programa de streaming Pampa y la vida, que analizó las cuentas de Instagram de los futbolistas convocados por las 48 selecciones participantes, Tim Payne estaba lejos de ser el jugador con menos seguidores del Mundial 2026 . Incluso, durante el programa señalaron que -antes del fenómeno viral- había 51 futbolistas convocados que tenían menos seguidores que el defensor neozelandés o directamente no contaban con una cuenta en la red social.

Además, una revisión de los perfiles de los jugadores de Nueva Zelanda permite observar que Payne tampoco era el futbolista menos seguido de su selección. Al momento de realizar esta nota, el arquero Michael Woud registraba 4.184 seguidores en Instagram, una cifra inferior a la que tenía el defensor antes de convertirse en un fenómeno viral.

arquero nueva zelanda Michael Woud, arquero de Nueva Zelanda, tiene menos seguidores que Tim Payne al inicio de la campaña. Captura

El hallazgo permitió poner en contexto una historia que rápidamente se expandió por internet y que convirtió al defensor neozelandés en uno de los nombres más comentados de la previa mundialista.

Quiénes eran los jugadores con menos seguidores

El relevamiento también elaboró un ranking con los futbolistas convocados que registraban las cifras más bajas en Instagram. En el cuarto puesto aparece Jovane Cabral, delantero de Cabo Verde, con 1.492 seguidores. El tercer lugar fue para Trevor Doornbusch, arquero de Curazao, con 1.484.

Por delante de ambos figuraba el defensor marroquí Zakaria El Ouahdi, que tenía alrededor de 1.300 seguidores al momento de la medición.

El verdadero dueño del "antirécord"

De acuerdo con los datos difundidos por Pampa y la vida, el futbolista con menos seguidores entre todos los convocados al Mundial 2026 era Jovo Lukic. El delantero de Bosnia y Herzegovina registraba apenas 477 seguidores en Instagram cuando se realizó el relevamiento, una cifra muy inferior a la que tenía Payne antes de convertirse en fenómeno viral.

Tim Payne no era el jugador con menos seguidores del Mundial Tim Payne no era el jugador con menos seguidores del Mundial

Así, aunque el defensor neozelandés terminó siendo el gran protagonista de una de las historias más curiosas de la previa de la Copa del Mundo, el supuesto "antirécord" que ayudó a impulsar su popularidad pertenecía en realidad a otro futbolista.