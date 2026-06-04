¿Tim Payne a la liga argentina? El club que analiza comprar el pase del jugador viral del Mundial

Tim Payne, el futbolista del momento, podría llegar a la Liga Profesional debido a que un equipo puso los ojos en él y podría hacer una oferta.

Tim Payne está en la orbita de un club del fútbol argentino.

Tim Payne es el hombre del momento. Luego de hacerse famoso gracias al influencer Scarso, el futbolista de Nueva Zelanda pasó de tener 4.000 seguidos a ¡casi 4 millones en menos de cinco días!, una completa locura los números que consiguió.

Ahora, el lateral derecho se prepara para afrontar el Mundial 2026 con el elenco neozelandés donde comparte grupo con Bélgica, Irán y Egipto. Además, contará con el apoyo de todo el público argentino debido a que gracias a su viralización, se ganó todo el amor y cariño del pueblo albiceleste.

Tim Payne de Nueva Zelanda durante el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda

Mientras Tim Payne sigue ganando más seguidores y agigantando su imagen a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, un club del fútbol argentino podría dar la gran sorpresa del mercado de pases y llevarse al jugador del momento a la liga local.

Deportivo Riestra podría fichar a Tim Payne Según informó el periodista Daniel Avellaneda en La Oral Deportiva de Radio Rivadavia, Deportivo Riestra puso los ojos en el futbolista neozelandés e incluso, en los próximos días podrían enviar una oferta formal al Wellington Phoenix para quedarse con el jugador del momento.