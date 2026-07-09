El inesperado gesto de Tim Payne con Argentina que sorprendió antes de viajar a Paraguay

El defensor neozelandés volvió a demostrar el vínculo que construyó con los hinchas argentinos tras el Mundial 2026.

Tim Payne, el futbolista que se ganó el cariño de los argentinos durante el Mundial.

Tim Payne volvió a tener un gesto con los hinchas argentinos. El lateral de la selección de Nueva Zelanda participó este 9 de julio de la celebración por el Día de la Independencia organizada por la Embajada argentina en Wellington, pocos días antes de viajar a Sudamérica para incorporarse a Olimpia de Paraguay.

El futbolista asistió al evento junto a su esposa, Michelle Peters, con quien compartió la jornada organizada por la representación diplomática argentina en la capital neozelandesa.

Tim Payne fue a la Embajada argentina de Nueva Zelanda por el Día de la Independencia La presencia de Payne no pasó inadvertida entre los seguidores argentinos, que desde el Mundial 2026 mantienen un vínculo especial con el defensor tras el fenómeno viral que protagonizó durante el torneo.

Tim Payne junto a su esposa, Michelle Peters, durante un evento por el Día de la Independencia. Instagram @timpayne__ Tim Payne y su esposa, agradecidos con los argentinos. Instagram @timpayne__ De fenómeno viral a nuevo refuerzo de Olimpia El nombre de Tim Payne ganó una enorme popularidad durante la Copa del Mundo gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso", quien promovió en las redes sociales convertir al neozelandés en el jugador "más bancado" del certamen.

La iniciativa tuvo una repercusión inesperada. El lateral pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los cinco millones en cuestión de días, mientras que su esposa también se ganó el afecto de los fanáticos argentinos al sumarse con humor a los comentarios, bromas y canciones que circularon durante el Mundial.