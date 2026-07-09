La gran noticia que recibió España a un día del cruce de cuartos de final contra Bélgica

Luis de la Fuente y todo el cuerpo técnico de España recibieron una gran noticia con uno de sus futbolistas en la previa de los cuartos de final.

España recuperó una pieza fundamental en el momento más importante del Mundial 2026. Después de perderse los cruces de eliminación directa por una lesión muscular, Nico Williams volvió a entrenarse a la par del grupo y quedó nuevamente a disposición de Luis de la Fuente para el choque del viernes frente a Bélgica por los cuartos de final.

El extremo del Athletic Club se mostró ilusionado con su regreso y dejó en claro que ya está listo para volver a competir: "Bien, ya bien. Creo que los compañeros me han arropado muy bien. El míster también. Estoy bastante bien. Contento. Tranquilo. Y esperando la oportunidad", aseguró en declaraciones a DAZN.

Nico Williams estará disponible para el choque de cuartos contra España Williams no juega desde el encuentro frente a Uruguay, cuando una dura infracción de Nicolás de la Cruz le provocó una lesión en el aductor derecho. En aquel momento, el atacante calificó la acción como "completamente innecesaria", aunque ahora dejó atrás la polémica y solo piensa en ayudar a la Roja en la recta decisiva del torneo.

Nico Williams está disponible para el choque de cuartos contra Bélgica. EFE Durante su recuperación acompañó al plantel desde afuera y destacó el apoyo que recibió de sus compañeros y del cuerpo técnico: "Con muchas ganas de poder participar. Me ha tocado estar desde una parte secundaria, pero también ayudando al equipo desde el banco. Estoy muy contento de poder apoyar al equipo", afirmó el futbolista de 24 años.