Cómo llegan y qué posibilidades tienen Argentina, España y los otros 6 equipos que alcanzaron los cuartos de final del Mundial

Hay pocas sorpresas en esta lista de privilegio. Tal vez Noruega, pero quien haya visto la capacidad del goleador Erling Haaland y el volante Martin Odegaard, puede entender por qué el equipo nórdico esté en los cuartos de final.

En términos generales, los favoritos como Francia y España han respondido adecuadamente a la presión de una fase de eliminación directa.

El actual campeón, Argentina, sufrió ante Egipto -en el minuto 79 del partido perdía por dos goles- pero sacó su estirpe de ganador y remontó para lograr un emocionante 3-2.

Y eso los sitúa como favoritos junto a franceses y españoles para quedarse con la Copa del Mundo.

¿Cómo llegan estas 8 selecciones a cuartos y cuáles son sus posibilidades para llegar a la final del Mundial?

Argentina

Getty Images Messi marcó su octavo gol en este Mundial y lideró la remontada sobre Egipto.

La actual campeona del mundo ha tenido un camino "movido", por decirlo de alguna modo, en esta fase de eliminatorias.

Primero hubo un partido muy complicado ante la sorprendente Cabo Verde, que logró competir casi de igual a igual, con un golazo de Sidny Lopes incluido. La albiceleste logró imponerse en la prórroga 3-2

Con Egipto la historia fue un poco más complicada: en el minuto 79, Argentina perdía 2-0. Logró una remontada épica que dejó las cosas, de nuevo, 3-2, con un nuevo gol de Messi, que ya suma 8 en esta Copa del Mundo.

Y allí está la diferencia: Argentina tiene la magia de una leyenda. La magia de un jugador de 39 años que no parece extinguirse y que, ante una Suiza muy ordenada y rigurosa, va a ser vital para que Argentina llegue a la semifinal.

Otro elemento que se ha visto en los últimos partidos: Argentina ya sabe cómo se gana un Mundial. Casi el 60% de este equipo fue parte de la hazaña de Qatar 2022 y lo ha demostrado en estos últimos dos partidos.

Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni debe estar trabajando las fallas en defensa y en funcionamiento que le permitieron a Egipto poner en peligro el sueño dorado de los argentinos durante 79 minutos.

España

Getty Images Ha sido un Mundial de Lamine Yamal al servicio de su selección.

El partido frente a Portugal hizo recordar a la España campeona del mundo en Sudáfrica 2010: cinco partidos de ese torneo los ganó por un gol de diferencia.

Con un Lamine Yamal, su gran estrella, entregado al servicio de la selección y ante una poderosa Portugal, esta España de 2026 hizo recordar una cualidad de los triunfos de La Roja en los últimos años: la paciencia.

Disputó todos los duelos, tapó todas las salidas, bloqueó las transiciones. Con Yamal asistiendo como podía, España no encontraba el camino. Pero como con Paraguay en 2010 en Johannesburgo, en los minutos finales una asociación entre cuatro jugadores terminó con una definición del mediocampista Mikel Merino.

En esa jugada también se vio una notable característica de este equipo: tres de los jugadores que participaron en la jugada habían entrado durante el segundo tiempo. Fue una jugada de los suplentes.

O sea, que tienen recambios.

"La aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo no ha sido determinante solo hoy. En la Eurocopa también fueron determinantes", destacó el entrenador, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

A esto se suma una fortaleza defensiva: aún no han encajado ningún gol en este torneo, y su racha de seis partidos consecutivos sin recibir tantos en un Mundial —incluido su último encuentro en la fase final de Qatar 2022— es la más larga registrada por cualquier equipo en la historia de la Copa del Mundo.

Con Bélgica enfrentarán a una selección que ha venido de menos a más pero, como se ven las cosas, España tiene todas las herramientas para llegar a la segunda semifinal de toda su historia.

Y también para repetir, casi con la misma esencia, el título de 2010.

Francia

Getty Images Kylian Mbappé celebra su victoria sobre Paraguay en octavos.

Tal vez desde el Brasil de 2002 no se veía un equipo con tantas figuras rutilantes: Kylian Mbappé (que con 7 goles busca igualar o superar a Messi como el goleador del torneo), Olise, Dembelé y Due, solo para nombrar a la delantera.

En esta Copa del Mundo, a excepción del partido contra Paraguay en octavos, los franceses han sabido resolver con tranquilidad cada uno de sus encuentros.

Pero no solo eso: hay sangre fresca que recorre a esta selección gala. Solo tres de los jugadores que disputaron la semifinal en Qatar 2022 frente al mismo rival, Marruecos, estarán en el partido de cuartos de este jueves.

Sin embargo, el partido contra Paraguay mostró la "humanidad" de este conjunto de estrellas. Los sudamericanos trabaron los circuitos ofensivos de los franceses, de una manera tosca y a veces pasada de revoluciones, pero lo hicieron.

Y una de las principales características de su rival africano es esa: saber defender.

Por eso este partido será la prueba más difícil para una selección que sigue siendo la principal favorita para llevarse el trofeo a casa por tercera vez.

Inglaterra

Getty Images La dupla Harry Kane y Jude Bellingham ha probado ser efectiva en los últimos partidos de Inglaterra.

Todavía se escuchan los ecos del partido contra México en el Azteca de los octavos de final.

Inglaterra sacó lo mejor de su repertorio ofensivo, con un Jude Bellingham inspirado. Y también su fortaleza defensiva cuando tuvo un jugador menos debido a la expulsión de Jarrel Quasam en los primeros minutos del segundo tiempo.

"Entrar en la caldera ensordecedora conocida como el Azteca y vencer a México con solo 10 jugadores durante los últimos 30 minutos fue algo extraordinario", destacó el periodista Lukas Weese, de The Athletic.

Ahora se enfrenta a Noruega en los cuartos de final como la tercera selección que ha llegado más veces a esta instancia en la historia de la Copa del Mundo.

Cabe anotar que por el lado ofensivo, Inglaterra presenta su mejor baza: Harry Kane está "bendecido" en este Mundial. Lleva 6 goles: 2 decisivos ante una difícil República Democrática del Congo y, en el momento más complicado del partido contra México, un penalti que tranquilizó a su selección.

Y a su lado está Bellingham, quien también está teniendo una Copa del Mundo espléndida. Sus dos goles en el mítico Azteca abrieron la senda para que los ingleses alcanzaran los cuartos de final.

Entre ambos jugadores llevan 10 goles de los 11 que ha marcado la selección de los Tres Leones en el torneo.

Ahora, el punto débil: la defensa. Inglaterra ha recibido tres goles en los últimos dos partidos y necesita trabajar ese aspecto porque delante suyo tendrá nada más y nada menos que a Erling Haaland, quien ha marcado 7 goles en esta Copa del Mundo.

Marruecos

Getty Images Soufiane Rahimi (der.) celebra el tercer gol de Marruecos a Canadá con su compañero, el defensa Achraf Hakimi.

¿La nueva potencia del fútbol?

Tras su sorpresiva llegada a las semifinales de Mundial de Qatar en 2022, lo que estamos viendo ahora es la consolidación de un proyecto.

Contra Canadá, el pasado sábado, los campeones de la Copa Africana de Naciones (a la espera de una apelación de Senegal tras una polémica final en enero) alinearon a solo cuatro jugadores del equipo que perdió en semifinales ante Francia hace cuatro años.

Muchos de ellos, nacidos en España, se han sumado a una idea que cada día crece más.

Gracias a una fuerte defensa -solo ha recibido cuatro goles- han logrado ser una selección altamente efectiva. Contra Canadá pateó cinco veces al arco y consiguió tres goles.

Ahora, tienen enfrente a la gran favorita del torneo: Francia, a la que se demostró que si se le defiende bien se le puede causar problemas.

Noruega

Getty Images Erling Haaland en su esplendor: el primer gol frente a Brasil por los octavos de final del Mundial.

Comencemos por un nombre: Erling Haaland.

Y sus números: la máquina goleadora noruega ha marcado 7 goles en cuatro partidos de la Copa del Mundo y demostró una eficacia letal al anotar un doblete que eliminó a Brasil, pentacampeón del torneo, en los octavos de final.

El delantero suma 62 goles en 54 partidos internacionales, con un promedio de uno cada 71 minutos. Además, encadena una racha de 14 partidos consecutivos marcando con su selección, periodo en el que ha anotado 27 tantos.

Esas cifras si se traducen al español significan miedo.

Pero Noruega no es solo Haaland. Los nórdicos han logrado demostrar que son un equipo eficiente tanto en defensa como en ataque, liderados por el volante Martin Odegaard.

La victoria frente a Brasil fue una combinación de ambos aspectos.

Lo cierto es que sí tendrán que estar muy atentos, porque frente a Inglaterra tendrán delante a dos estrellas que están en un excelente momento: Kane y Bellingham.

Cuando tuvieron enfrente a una delantera de ese nivel fue en su partido frente a Francia, donde Mbappé y Michael Olise los liquidaron con cuatro anotaciones.

Bélgica

Getty Images Romelu Lukaku se convertido en una gran opción desde el banco para Bélgica.

De menos a más. Esa puede ser la definición de esta selección.

Su primera fase fue irregular, con dos empates y solo una victoria. Sufrió ante Senegal, que la llevó al tiempo extra, y tuvo una gran presentación frente a EE.UU. en los octavos.

Además, sus 13 goles representan la tercera cifra más alta de este Mundial (por detrás de los 14 de Argentina y Francia) y ha desplegado todo su potencial ofensivo contra Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos en sus tres últimos partidos.

Puede que Romelu Lukaku no destaque por su ritmo, pero ha marcado tres goles saliendo desde el banco, con un promedio de uno cada 67 minutos, mientras que Leandro Trossard ha logrado dos goles y dos asistencias.

Junto a esto está que es una selección que ha demostrado que sabe remontar partidos difíciles. Y en España tendrá a su examinador más difícil.

Suiza

Getty Images Suiza celebra su paso a cuartos de final en los penales sobre Colombia.

Orden. Esa es la palabra que mejor define a esta selección.

Y el responsable de esto es su técnico: Murat Yakin.

Bajo su dirección, Suiza ha demostrado ser un rival correoso y cuenta con su propio jugador capaz de ofrecer espectáculo: Johan Manzambi, de 20 años, quien se perdió por lesión la victoria contra Colombia en octavos.

Fue en ese partido, y sobre todo con esa ausencia, que los suizos mostraron de lo que son capaces. Se notaba sobre el campo de juego que habían estudiado muy bien al rival y cada jugador sabía hacer su trabajo.

Y en la tanda de penales no perdonaron las fallas colombianas.

Es su primera aparición en unos cuartos de final de la Copa del Mundo desde 1954 y no parece probable que se sientan intimidados por una selección argentina veterana.

Aunque no parte como favorita para el encuentro, el orden y la disciplina los puede llevar a la primera semifinal de su historia.

Getty Images

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FUENTE: BBC