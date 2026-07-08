León XIV: un hombre clave del Vaticano llega a Argentina y aviva rumores

La próxima llegada del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede a la Argentina volvió a alimentar las expectativas sobre una eventual visita de León XIV . Algunos ya consideran que su desembarco representa un movimiento institucional relevante para avanzar en la coordinación de una posible gira papal, aunque no existe confirmación oficial.

El enviado diplomático que el Sumo Pontífice designó para representar a la Santa Sede en el país llegaría a Buenos Aires hacia fines de julio. Si bien el Vaticano aún no oficializó la fecha exacta, la alternativa que hoy aparece como más probable es el 22 de julio, aunque permanece sujeta a los ajustes habituales de la agenda diplomática.

La llegada de Michael Wallace Banach es interpretada como uno de los movimientos institucionales más importantes desde que comenzaron los preparativos reservados para una posible visita de Su Santidad a la Argentina. Sin embargo, distintas fuentes remarcan que este paso no constituye una confirmación oficial del viaje, sino un requisito considerado necesario para avanzar hacia una instancia de coordinación más concreta.

Según el escenario que actualmente manejan distintos ámbitos eclesiásticos, la gira podría concretarse durante la primera semana de noviembre. No obstante, esa posibilidad continúa en evaluación y todavía no existe un programa definitivo.

León XIV designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en Buenos Aires el pasado 14 de mayo. Se trata de un diplomático con características consideradas especialmente valiosas para la misión que desempeñará en el país.

Banach nació en Worcester, Massachusetts, y comparte con el Papa la particularidad de haber nacido en Estados Unidos, una coincidencia poco frecuente dentro de la diplomacia pontificia. Tras formarse en la Academia Pontificia Eclesiástica, desarrolló prácticamente toda su carrera fuera de su país de origen.

Antes de ser destinado a la Argentina, fue nuncio apostólico en Hungría, donde mantuvo la relación institucional entre la Santa Sede y el gobierno encabezado por Viktor Orbán. Esa experiencia es considerada un antecedente importante por distintos referentes de la Iglesia.

Otro aspecto destacado es su participación en la organización de la visita que el papa Francisco realizó a Hungría. Durante esa misión intervino en la coordinación de aspectos vinculados con la logística, el protocolo, la seguridad, la relación con las autoridades civiles y el trabajo conjunto con la Iglesia local.

Ordenado sacerdote en 1988, también cumplió funciones diplomáticas en Bolivia, Nigeria y organismos internacionales, consolidando una extensa trayectoria dentro del servicio exterior de la Santa Sede.

La confirmación de la visita papal

Durante los últimos meses también se registraron otros gestos diplomáticos entre la Argentina y el Vaticano. Entre ellos se encuentran la entrega de una carta de invitación al Pontífice firmada por el presidente Javier Milei, reuniones institucionales encabezadas por funcionarios argentinos en la Santa Sede y la participación de cardenales argentinos en un consistorio extraordinario convocado por León XIV.

Sin embargo, ninguna de esas acciones representa una confirmación oficial del viaje. La Santa Sede mantiene como práctica anunciar las visitas papales únicamente cuando el itinerario, el protocolo, la logística y las condiciones de organización quedan completamente definidos.