Fin de semana largo: confirman cómo funcionará el comercio en la Ciudad de Mendoza

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios dio detalles sobre cómo trabajarán los locales comerciales durante el fin de semana largo.

El comercio de la Ciudad de Mendoza se prepara para el fin de semana largo.

Mendoza se prepara para afrontar otro fin de semana largo. Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia, en Argentina habrá feriado este jueves 9 de julio, a lo que se suma el viernes 10 como día no laborable. Como es habitual en este tipo de fechas, el Gobierno establece "feriados puente" para promover la actividad turística.

En ese contexto, el comercio mendocino ya anunció cómo trabajará esos días.

Cómo trabajará el comercio en la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana largo Según informó este miércoles la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) de la Ciudad de Mendoza, su último relevamiento arrojó un resultado particular: no todos los comercios actuarán de la misma manera. En ese sentido, se indicó que el 40% de los locales de la zona céntrica abrirán sus puertas durante media jornada.

Distinta será la situación el viernes. Según informó el titular de Cecitys, Adrián Alín, ese día se "va a laborar normalmente porque es día no laborable, feriado puente". En ese sentido, en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Alín fue categórico al aseverar que -al menos en la Ciudad de Mendoza- sí se va a trabajar y que la "dinámica sería horario normal", y explicó que "hay muchas empresas que han dado al personal el 50, el 80%, empresas que tienen mucho personal, la disponibilidad de poder mantener abiertos los locales".

Además, agregó que "aquellos cuentapropistas, algunos han dicho que van a cerrar y van a volver a abrir".