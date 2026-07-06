Fin de semana largo sin trenes: qué líneas no funcionarán del 9 al 12 de julio

El próximo fin de semana largo habrá cambios clave en el servicio de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio el tren Sarmiento y el ramal Tigre de la línea Mitre no prestarán servicio debido a una serie de obras de infraestructura.

La interrupción responde a trabajos de renovación de vías, modernización de sistemas y mejoras en estaciones, con el objetivo de aumentar la seguridad y optimizar la circulación de las formaciones.

Según informó Trenes Argentinos, durante los cuatro días de interrupción continuará la renovación integral del tendido ferroviario del ramal Tigre.

Trenes Argentinos confirmó que harán obras en el tren Mitre y el Sarmiento.

Las tareas se concentrarán entre los pasos a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, y en el tramo comprendido entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez.

Además, se avanzará con la restauración del paso a nivel Belgrano. Hasta el momento, el plan de obras ya permitió renovar 32 kilómetros de vías, intervenir 13 cuadros de estaciones, mejorar 21 pasos a nivel y reacondicionar seis puentes y alcantarillas.

Desde la empresa explicaron que estos trabajos son prioritarios porque los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un importante desgaste. Esta situación obliga a que, en varios sectores, las formaciones circulen con velocidad reducida, lo que provoca demoras y cancelaciones.

Qué trabajos habrá en el tren Sarmiento

En paralelo, Trenes Argentinos Infraestructura aprovechará la suspensión del servicio del tren Sarmiento para ejecutar distintas obras de modernización.

Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Recambio de aparatos de vía en la estación Caballito.

Acondicionamiento del sistema de señales en Liniers.

Modernización de las mesas de mando y cambios de vías en las estaciones Castelar, Haedo y Moreno.

Reemplazo del cableado de señalización en el puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además, continuarán las obras de puesta en valor de las estaciones Morón y Ramos Mejía, donde se realizan mejoras en los edificios, los accesos, los baños, los andenes y las instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.