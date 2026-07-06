Cielos Abiertos: confirmaron más vuelos entre Argentina y dos destinos soñados para el verano

La aerolínea colombiana Avianca unirá las ciudades de Cali y Cartagena de Indias con Buenos Aires durante la temporada de verano, tras la autorización recibida desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la Disposición 15/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la política de Cielos Abiertos.

La medida permite a Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en las rutas Cali – Buenos Aires y Cartagena de Indias – Buenos Aires, con siete frecuencias semanales en cada una de ellas, a partir de noviembre de este año y hasta marzo de 2027.

Con esta autorización, Avianca amplía su red de operaciones en la Argentina. La compañía ya opera vuelos regulares entre Bogotá, Medellín y Buenos Aires ; y Bogotá y Córdoba.

La incorporación de estas nuevas rutas consolida su presencia en el mercado aerocomercial argentino y amplía las alternativas de conexión entre ambos países. La medida se suma, además, a la reciente autorización otorgada a JetSMART Colombia para operar la ruta Medellín – Buenos Aires, que comenzará a volar en diciembre con siete frecuencias semanales.

De esta manera, continúa expandiéndose la oferta de vuelos entre la Argentina y Colombia, con más alternativas para pasajeros y operadores. Estas autorizaciones forman parte de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a promover una mayor competencia en el mercado aerocomercial mediante la incorporación de nuevas rutas y operadores.

El objetivo es ampliar la oferta de servicios, fortalecer la conectividad internacional y generar más opciones para los usuarios.

Cali y Cartagena de Indias constituyen dos destinos estratégicos de Colombia. Mientras Cali es uno de los principales polos económicos e industriales del país, Cartagena de Indias se destaca como uno de los centros turísticos más importantes de América Latina.

La incorporación de vuelos directos favorecerá el intercambio comercial y turístico, impulsará el movimiento de pasajeros y facilitará el transporte de cargas entre ambos mercados. Con esta incorporación, el Gobierno Nacional continúa avanzando en la modernización del sistema aerocomercial argentino, promoviendo una mayor integración regional, el desarrollo del transporte aéreo y un mercado cada vez más competitivo, con más destinos y mejores opciones para los pasajeros.