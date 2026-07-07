Qué tener en cuenta antes de comprar en Shein y Temu antes de la suba de impuestos

El Gobierno nacional avanza en una reforma del régimen de compras internacionales por courier que podría modificar las condiciones bajo las cuales miles de argentinos adquieren productos en plataformas como Shein , Temu y Amazon.

El director general de Aduanas de ARCA, José Andrés Velis, confirmó que el organismo trabaja en una revisión integral del sistema con el objetivo de fortalecer los controles, digitalizar los procesos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Uno de los cambios más importantes será la eliminación del beneficio que actualmente permite realizar hasta cinco envíos anuales con franquicia para compras de hasta 400 dólares. Según explicó el funcionario, el esquema vigente presentó irregularidades en la identificación de los compradores, lo que motivó la decisión de rediseñar el sistema.

Como parte de la reforma, ARCA inició una prueba piloto junto a Amazon para que los impuestos correspondientes se liquiden al momento de concretar la compra. De esta manera, la Aduana contará con información anticipada sobre cada operación, lo que permitiría agilizar los controles y reducir los tiempos de entrega.

El nuevo modelo también busca evitar maniobras irregulares vinculadas con el uso de datos fiscales de terceros para realizar compras internacionales.

Qué productos seguirían siendo convenientes

Aun con una mayor carga impositiva, algunos artículos continuarían ofreciendo una diferencia de precio importante respecto del mercado argentino. Entre ellos se encuentran:

Smartphones de alta gama.

Notebooks y computadoras premium.

Componentes para PC.

Cámaras fotográficas.

Consolas de videojuegos.

Perfumes importados.

Repuestos electrónicos difíciles de conseguir en el país.

En cambio, los especialistas consideran que dejarán de ser tan atractivas las compras de ropa básica, accesorios económicos, bijouterie, pequeños gadgets y otros productos de bajo valor, donde el costo del envío y los impuestos pueden absorber gran parte del ahorro.

Cómo funciona hoy el régimen courier

Actualmente, las compras realizadas mediante couriers privados permiten ingresar envíos de hasta 3.000 dólares y un peso máximo de 50 kilos por paquete, con un límite de tres unidades iguales por producto y exclusivamente para uso personal.

En paralelo, el sistema Puerta a Puerta administrado por Correo Argentino mantiene condiciones diferentes, incluyendo una franquicia para los primeros envíos del año y un esquema de tributación distinto cuando se supera el monto permitido.

Mientras se espera la reglamentación definitiva de los cambios, quienes realicen compras en plataformas del exterior deberían comparar el precio final con todos los impuestos incluidos, verificar el costo del courier y priorizar productos cuya diferencia de valor respecto del mercado local siga justificando la importación.