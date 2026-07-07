Registros del automotor: cuáles son los nuevos cambios del Gobierno

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la modernización del sistema de los registros del automotor con el inicio del proceso de digitalización de los legajos físicos de los vehículos. La medida busca agilizar los trámites, centralizar la información y avanzar hacia un esquema completamente digital para la gestión de autos y motos en todo el país.

La iniciativa, impulsada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), establece que los expedientes correspondientes a vehículos que no hayan registrado movimientos administrativos en los últimos 15 años serán retirados de los registros seccionales para comenzar su digitalización.

Los denominados "Legajos B", que contienen el historial documental de cada vehículo, dejarán de permanecer en los registros donde estaban archivados y serán trasladados a un archivo central administrado por la DNRPA.

Una vez digitalizados, esos antecedentes pasarán a formar parte de un sistema unificado que permitirá acceder a la información de manera electrónica cuando sea necesario realizar una transferencia, emitir documentación o efectuar cualquier otro trámite relacionado con el vehículo.

La digitalización forma parte del plan del Gobierno para transformar el sistema de registración automotor y reducir la dependencia de la documentación en papel.

El objetivo final es consolidar un Registro Único Nacional Automotor que permita realizar cada vez más gestiones de forma remota, simplificando los procedimientos para particulares, concesionarias y organismos públicos. La medida también apunta a mejorar la conservación de la documentación y optimizar la administración de millones de expedientes acumulados durante décadas.

Cómo serán los futuros trámites

En caso de que un vehículo cuyo legajo haya sido digitalizado vuelva a requerir una gestión, el registro correspondiente ya no buscará la carpeta física en sus archivos. En su lugar, solicitará la información al sistema centralizado, que enviará la documentación digital necesaria para continuar con el trámite.

De esta manera, los usuarios no deberían realizar gestiones adicionales por el traslado de los expedientes, ya que el cambio forma parte de un procedimiento interno de la administración registral.

La digitalización de los legajos se suma a otras reformas implementadas en los últimos meses, como la posibilidad de elegir el Registro del Automotor para determinados trámites, la reducción de formularios en papel y el avance de herramientas digitales para la inscripción y transferencia de vehículos.

Con estas medidas, el Gobierno busca construir un sistema registral más ágil, con menor carga burocrática y mayor acceso a los servicios digitales, en línea con el proceso de modernización de la administración pública.