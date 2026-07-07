Así se vivió la previa de Argentina-Egipto en las calles de Mendoza

Bares, restaurantes y hogares mendocinos se llenaron de camisetas, banderas y familias que esperan el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.

Trompetas, bombos y camisetas forman parte de una previa que volvió a reunir a los mendocinos alrededor de la Selección Argentina.

Mendoza ya respira clima de partido definitorio. Este martes desde temprano, cientos de mendocinos comenzaron a reunirse para seguir el partido entre Argentina y Egipto, que se disputará desde las 13.00 por los octavos de final del Mundial 2026. La expectativa crece con el avance de la Selección en el torneo y el entusiasmo se hace cada vez más visible.

En distintos puntos de la provincia, las reuniones se multiplican. Muchos eligieron compartir la previa en sus casas junto a familiares y amigos, con asado, picadas o las tradiciones que cada grupo mantiene cada vez que juega la Selección. Otros, en cambio, optaron por llenar bares y restaurantes para vivir el encuentro rodeados de otros hinchas.

El color mundialista ya se siente en Mendoza Milagros Lostes/MDZ Milagros Lostes - MDZ Las calles también reflejan la pasión por la albiceleste. Camisetas, banderas, banderines, gorros, bombos, cornetas, trompetas y hasta pelucas con motivos celestes y blancos forman parte del paisaje que acompaña la previa del encuentro frente a Egipto. Los cantos y algunos bocinazos completan el ambiente festivo que se vive antes del inicio del partido.

Milagros Lostes - MDZ Los protagonistas de esta previa también son los más chicos. Aprovechando las vacaciones de invierno, niños y adolescentes coparon junto a sus familias restaurantes, plazas y espacios públicos con las caras pintadas, camisetas de la Selección y todo tipo de accesorios para alentar al equipo argentino.