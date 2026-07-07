Así se vivió la previa de Argentina-Egipto en las calles de Mendoza
Bares, restaurantes y hogares mendocinos se llenaron de camisetas, banderas y familias que esperan el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.
Mendoza ya respira clima de partido definitorio. Este martes desde temprano, cientos de mendocinos comenzaron a reunirse para seguir el partido entre Argentina y Egipto, que se disputará desde las 13.00 por los octavos de final del Mundial 2026. La expectativa crece con el avance de la Selección en el torneo y el entusiasmo se hace cada vez más visible.
En distintos puntos de la provincia, las reuniones se multiplican. Muchos eligieron compartir la previa en sus casas junto a familiares y amigos, con asado, picadas o las tradiciones que cada grupo mantiene cada vez que juega la Selección. Otros, en cambio, optaron por llenar bares y restaurantes para vivir el encuentro rodeados de otros hinchas.
El color mundialista ya se siente en Mendoza
Las calles también reflejan la pasión por la albiceleste. Camisetas, banderas, banderines, gorros, bombos, cornetas, trompetas y hasta pelucas con motivos celestes y blancos forman parte del paisaje que acompaña la previa del encuentro frente a Egipto. Los cantos y algunos bocinazos completan el ambiente festivo que se vive antes del inicio del partido.
Los protagonistas de esta previa también son los más chicos. Aprovechando las vacaciones de invierno, niños y adolescentes coparon junto a sus familias restaurantes, plazas y espacios públicos con las caras pintadas, camisetas de la Selección y todo tipo de accesorios para alentar al equipo argentino.
Además, con el comienzo de las fases de eliminación directa, el Mundial empieza a sentirse con mucha más intensidad entre los mendocinos. La previa de Argentina frente a Egipto volvió a reunir a miles de personas bajo un mismo objetivo: alentar a la Selección y soñar con un nuevo paso en la Copa del Mundo.