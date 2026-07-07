Vuelven las nevadas para el fin de semana largo en Mendoza: en qué zonas podría nevar

Las nevadas vuelven a Mendoza después de una semana marcada por el frío y la presencia de nieve en distintos puntos de la provincia. Según el pronóstico internacional Windy, el fenómeno podría repetirse durante el feriado del 9 de julio, con mayor presencia en sectores de precordillera y cordillera.

El dato más relevante aparece para la tarde del jueves. De acuerdo con Windy, las primeras nevadas comenzarían cerca de las 19, justo cuando empiece a caer la luz del día sobre la zona cordillerana. El escenario coincide con el aniversario de la Independencia argentina, una fecha que tendrá frío, nubes y nuevos registros de nieve en Mendoza.

Las zonas con mayor probabilidad de nieve nueva se ubican en los departamentos del sur y del Valle de Uco. El pronóstico incluye sectores de Malargüe, San Rafael, Tunuyán, Tupungato y parte de Luján de Cuyo, principalmente en áreas cercanas a la precordillera y la cordillera.

Uno de los puntos que aparece con chances de acumulación es el Manzano Histórico, en Tunuyán. Este lugar suele transformarse cada invierno en uno de los sitios más buscados por quienes quieren ver la nieve sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos de Mendoza .

Para el viernes, las nevadas podrían continuar, aunque más concentradas en zonas de alta montaña. Uspallata aparece entre los lugares con posibilidad de recibir nieve, mientras que en Las Vegas la chance es menor, aunque no queda completamente descartada.

El panorama para el fin de semana muestra un cambio. Según el mismo pronóstico, entre sábado y domingo dejaría de nevar en gran parte de las zonas mencionadas. De todos modos, las condiciones invernales seguirán presentes, con temperaturas bajas durante la mañana y marcas más templadas hacia la tarde.

El anticipo de Windy se mantiene en línea con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, que ya había señalado la posibilidad de nevadas en la Cordillera de los Andes. En Mendoza, el seguimiento de estos reportes será clave durante el feriado y las horas posteriores, especialmente para quienes deban circular por zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se ubicarán en gran parte del territorio entre los 3 y 5 grados, mientras que las máximas superarían los 10 grados. El frío seguirá presente, aunque con valores menos extremos que los registrados durante los días más intensos de la ola polar.