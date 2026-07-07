Anuncio oficial del recital de Soda Stereo en Mendoza, detalles y precio de las entradas: "Va a ser histórico para la provincia"

El pasado lunes 6 de julio, Mendoza se vio revolucionada con el anuncio de uno de los shows más importantes del año. Soda Stereo se presentará el próximo 21 de agosto con su recital ECOS, el cual ha sido sumamente aplaudido en sus fechas en la provincia de Buenos Aires.

En la previa a la venta de entradas que se dará este míercoles 8 de julio a partir de las 11 horas por Ticketek, los líderes encargados de llevar a cabo semejante evento se reunieron en el Priority Pass del Arena Maipú para dar a conocer los detalles de un evento histórico para la provincia.

Junto a Diego Gareca (Subsecretario de Cultura de Mendoza), Gabriela Testa (Presidenta del Ente Mendoza Turismo) y Emiliano Sallei (autoridad del Municipio de Maipú), el encargado de Electrorock, Matias Michelli, realizó la presentación oficial del evento: "Venimos a presentar un espectáculo que consideramos que va a ser realmente histórico y estará dentro de los más importantes de la historia de esta provincia".

Asegurando que, por el momento, Mendoza es la única provincia con evento confirmado de Soda Stereo, Michelli sumó: "Hoy ECOS está transitando una gira mundial y Mendoza va a tener el privilegio de ser la única provincia en tener una fecha en esa gira".

Por otro lado, aunque el estadio maipucino solamente alberga 4.500 personas por noche, esperan un movimiento masivo de fanáticos por lo que la idea de sumar nuevas fechas está presente entre su cronograma de actividades. "Estamos convencidos de que va a ser un éxito y va a convocar a mendocinos y personas de toda la Argentina", reveló el líder de Electrorock Producciones, la productora cordobesa que llegará con ECOS a Mendoza.

Considerando la histórica trayectoria y convocatoria de Soda Stereo, la presencia de Charly Alberti y Zeta Bosio en un estadio de Mendoza marcará un antes y después en la historia de la provincia. Esto sumado a que se trata de un evento de calidad extraordinaria respecto a las tecnologías que serán utilizadas para crear una experiencia inmersiva y poder lograr la presencia de Gustavo Cerati sobre el escenario.

Gareca aseguró que será un evento histórico para la provincia. LM Comunicación

Diego Gareca habló desde su lugar como Subsecretario de Cultura de la provincia y confesó que junto a su grupo saben de "la importancia de la banda en todo Latinoamerica y, como dice Matías, es una banda de vanguardia y es un show de vanguardia".

Haciendo vista al pasado y recordando que la última presentación de Soda Stereo fue hace más de 20 años en Mendoza, Gareca agregó: "Se va a dar algo muy significativo y seguramente aquellos eque en el año noventa vieron Canción Animal ahora, vendrán a verlo con sus hijos"- Por lo tanto, aún en la previa de la venta de entradas, ya se considera que el recital será masivo y miles de mendocinos no querrán perdérselo.

Gabriela Testa y Emiliano Sallei agradeciendo la llegada de semejante show a la provincia y el departamento. LM Comunicación

"Soda Stereo es de las bandas mas importantes de la historia de nuestro país, por lo que verla en vivo en el Arena Maipú será un lujo", confirmó Gareca. Por su lado Emiliano Sallei y Gabriela Testa se sumaron al agradecimiento a todas las autoridades que hicieron posible la llegada de Soda Stereo a Maipú y a Mendoza, además de destacar que tanto la provincia como el departamento se convierten en una gran plaza para este tipo de eventos gracias a la llegada de recitales como ECOS; a su vez, sumaron la importancia de la movilización turística y económica que comprende la realización de este tipo de shows.

Los detalles del show

De acuerdo a los detalles brindados por Matías Michelli, el evento será exactamente el mismo que se presentó en reiteradas ocasiones en el Movistar Arena de Buenos Aires, con la única diferencia de que se tratará de un recital más íntimo por la cantidad de personas. La tecnología utilizada en luz y sonido será tal cual la presentada por los exitosos shows de ABBA con "ABBAtars"; además contará con un elemento especial que se le otorgará a los fanáticos una vez que ingresen al estadio y para que utilicen en un momento dado para mayor placer ante la presentación.

ECOS será una experiencia inmersiva nunca antes vista por los mendocinos.

Por otro lado, se confirmó que desde la organización productora aconsejan el no uso de celulares durante la función porque la vivencia en carne y hueso va a traspasar a todos los presentes. La lista de canciones hará un repaso espectacular de la gran historia de la banda Soda Stereo y expondrá como nunca antes a la banda completa sobre el escenario.

La presentación de Soda Stereo ha llenado decenas de fechas en Buenos Aires y el mundo.

Las entradas estarán a la venta el miércoles 8 de julio a partir de las 11 horas en Ticketek y en las boleterías del Arena Maipú. Tendrán un costo que partirá de los 130.000 pesos argentinos para la entrada de un campo general hasta 220.000 pesos para una entrada en las plateas más caras del estadio. "Esto no tiene invitados, no es un homenaje, es un show 100% Soda Stereo. Y por la respuesta que tiene puede ser igual o más importante que “Me verás volver””, aseguraron desde la productora.