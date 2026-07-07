Dolor por la muerte de Luis Margani, el queridísimo actor que marcó para siempre al cine argentino

El cine argentino está de luto tras la partida de Luis Margani. La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia en las últimas horas.

A los 77 años, falleció el icónico protagonista de Mundo grúa, Luis Margani, dejando un profundo vacío en la cultura nacional. La muerte del artista, que tuvo lugar el pasado domingo 5 de julio según la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, fue anunciada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales.

"Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", fue el mensaje que compartió el sindicato.

El comunicado que compartió la Asociación Argentina de Actores por la muerte del artista. Captura de pantalla X @actoresprensa. Los orígenes de este querido artista se remontan a Sicilia, Italia, el lugar donde nació antes de iniciar un llamativo camino en el espectáculo. Lejos de la actuación, su debut artístico se dio en la música durante los años 70, época en la que formó parte de la agrupación Séptima Brigada, recordada por su popular hit Paco Camorra.

Su destino cambiaría de rumbo a mediados de los 90, cuando Pablo Trapero descubrió su potencial y lo llamó para ponerse al frente del largometraje Negocios en 1995. Pocos años después, alcanzaría la consagración absoluta gracias a su inolvidable papel de "Rulo", un trabajo que la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina distinguió con el premio Cóndor de Plata al Actor Revelación.

Luis Margani, el inolvidable protagonista de Mundo grúa. La pantalla chica también disfrutó de su enorme versatilidad en infinidad de ficciones sumamente populares. En su extenso recorrido televisivo figuran títulos del calibre de Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esmeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Tratame bien y Los exitosos Pells, sumado a su destacada interpretación de Julio Grondona en la serie El presidente.