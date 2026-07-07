Ximena Capristo y una inesperada confesión íntima que dejó con la boca abierta a Yanina Latorre

En medio de la polémica por las críticas a la vestimenta de Daniela Celis, la panelista detalló una característica de su cuerpo que le genera complicaciones.

La fuerte controversia que se generó luego de que Mica Viciconte cuestionara de manera pública la remera con transparencias usada por Daniela Celis en el canal de streaming de Telefe sigue sumando voces en los medios. En esta ocasión, el debate se trasladó al piso de SQP, donde los integrantes del programa analizaron la libertad estética de las mujeres.

La panelista Yanina Latorre cuestionó las críticas dirigidas hacia las elecciones estéticas de las celebridades. Captura América TV Durante el tratamiento de la noticia, las opiniones se centraron en los comentarios que reciben las figuras públicas en las plataformas digitales. Fue en ese contexto donde Ximena Capristo tomó la palabra para solidarizarse con "Pestañela" y terminó revelando un detalle muy particular sobre su propia fisionomía.

La confesión íntima de Ximena Capristo que comparte con Daniela Celis “Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones. Yo tengo los pezones muy grandes”, explicó la panelista respecto a la rutina de vestuario que debe mantener de forma diaria debido a sus características naturales. Ante la mirada atenta de sus compañeros de trabajo, fue por más y lanzó una llamativa comparación: “Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”.

La sorpresiva declaración provocó la reacción inmediata de Yanina Latorre, quien defendió la postura de no utilizar ropa interior y bromeó sobre el tema. Lejos de sentirse incómoda, Capristo se tomó la situación con humor y admitió los contratiempos que le genera el busto: “Me cuesta mucho guardarlos. Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela”.