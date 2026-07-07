Billy Elliot: el clásico del teatro musical con banda en vivo y que destella excelencia

Durante años, Billy Elliot fue uno de esos musicales que muchos imaginaban ver alguna vez en la cartelera argentina . Convertido en un clásico moderno gracias a su exitoso recorrido internacional, su estreno local era una cuenta pendiente para los amantes del género. La espera valió la pena. La producción consigue capturar la esencia de una historia que, más de dos décadas después de su creación, continúa emocionando por la humanidad de sus personajes y la vigencia de su mensaje.

La obra está ambientada en una pequeña ciudad de Inglaterra durante la huelga minera de 1984. En ese contexto, Billy descubre que su verdadera pasión no está en el boxeo, como espera su familia, sino en el ballet . A partir de ese momento comienza un camino marcado por los prejuicios, las dificultades económicas y los mandatos sociales, mientras intenta defender el sueño que lo hace verdaderamente feliz. Sin caer en lugares comunes, el musical habla sobre la identidad, la libertad y el valor de animarse a ser uno mismo.

Uno de los grandes aciertos de esta versión es que nunca pierde de vista el costado humano de la historia . Más allá de sus imponentes números musicales y del despliegue escénico, la emoción nace de los vínculos entre los personajes y de la sensibilidad con la que está construido el relato.

Interpretar a Billy Elliot implica afrontar uno de los papeles más complejos del teatro musical . El protagonista debe actuar, cantar y bailar con el mismo nivel de excelencia, mientras sostiene el peso emocional de una historia que atraviesa momentos de enorme intensidad. Joaquín Mondino Formichelli supera ese desafío con una actuación que sorprende por su madurez artística.

Su interpretación transmite una autenticidad que vuelve creíble cada paso del personaje . Con una combinación de sensibilidad, frescura y un notable talento físico, logra que el público acompañe el crecimiento de Billy desde la primera escena hasta el emocionante desenlace. Su desempeño no solo destaca por la calidad técnica, sino también por la verdad con la que construye al personaje.

Billy Elliot, el musical que demuestra el talento de sus artistas con ballet, tap y contemporáneo. Camilo Khoury.

A su lado, Osvaldo Laport entrega una interpretación de gran fuerza dramática, mientras que Graciela Pal, Alejandra Perlusky, Sacha Bercovich, Iñaki Agustín, Débora Turza, Alfredo Castellani, Mariano Taccagni y Lautaro Muro López completan un elenco que sostiene un nivel artístico muy alto durante toda la función. También merece un reconocimiento el trabajo del elenco infantil y del ensamble, fundamentales para darle vida a una producción que exige precisión en cada escena.

Otro de los puntos más sobresalientes, es que es una obra que tiene banda sonora en vivo. Bajo la dirección de Gaby Goldman, hacen vivir el musical con la emoción y vibración que un espectáculo de índole internacional amerita.

La puesta en escena acompaña con acierto el desarrollo de la historia. La escenografía recrea con gran realismo la Inglaterra obrera de los años ochenta, mientras que el diseño de luces, el vestuario y las coreografías potencian cada momento sin quitarle protagonismo al relato. Todo está pensado para que la historia avance con fluidez y para que cada número musical tenga un verdadero sentido dentro de la obra.

Detrás de ese resultado aparece el trabajo conjunto de Rubén Szuchmacher, Gustavo Wons, Gaby Goldman y Pilar Noseda. La dirección logra mantener el equilibrio entre los momentos de mayor intimidad y las escenas más espectaculares, permitiendo que la emoción nunca quede opacada por el despliegue visual. También merece destacarse la apuesta de los productores Diego y Omar Romay, responsables de acercar al público argentino uno de los títulos más importantes de la historia del teatro musical.

Billy Elliot, una obra que conmueve mucho después del aplauso final

Billy Elliot no es solamente un musical sobre un niño que quiere bailar. Es una historia sobre el coraje de desafiar los prejuicios, sobre la importancia del apoyo familiar y sobre la búsqueda de un lugar en el mundo. Esa profundidad emocional, sumada a una producción de gran nivel y a un protagonista sobresaliente, convierten a esta versión en una de las propuestas más destacadas de la temporada.

El teatro Ópera te recibe con espacios para que el público pueda sacarse una foto. Camilo Khoury.

Hay espectáculos que entretienen y otros que dejan una huella cuando termina la función. Billy Elliot pertenece a este último grupo. Una obra emocionante, honesta y cuidadosamente realizada que confirma por qué es considerada uno de los grandes clásicos del teatro musical contemporáneo.