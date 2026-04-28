Rocky, un espectáculo internacional en calle Corrientes

A la altura de Broadway, la mítica película Rocky -de superación, emoción, resiliencia y amor- es transformada en una experiencia teatral 360° que nos hace sentir protagonistas todo el tiempo.

Calle Corrientes -CABA, Argentina-, lugar donde pasan figuras como Moria Casán, Adrián Suar, Guillermo Francella, entre otros. Una lista envidiable dentro del espectáculo latinoamericano, por cantidad de obras, teatros y estelares protagonistas. Allí, ya hay que darle un lugar a Nicolás Vázquez que, desde hace años, viene trayendo contenido de calidad a nuestros escenarios; pero con "Rocky", en el teatro Lola Membrives, trascendió a un nivel internacional.

La historia narra la mítica película protagonizada por Silvester Stallone y su objetivo constante de poder superar la dura vida que le toca atravesar. En ese sentido, Nicolás Vázquez te hace olvidar inmediatamente que es él y, arriba del escenario, abajo, a los costados o por donde se desarrolle la obra, está Rocky. Interpretación fiel y extraordinaria, aunque vale recalcar, le agrega su pícaro humor que siempre genera carcajadas en el público.

Rocky, una obra que es nuestra y está a un nivel internacional Rocky, la obra Las palabras de Nicolás Vázquez al finalizar la obra. Camilo Khoury.

Sin embargo, lo que hay que destacar en letras mayúsculas es la superproducción que tiene esta magistral obra. Una escenografía -comandada por Tato Fernández-, que te hace entrar en ambiente desde el minuto uno que ingresás al teatro; un manejo de luces -hecho por Mariano Demaría y Santiago Cámara- que te shockea y hace que no puedas dejar de ver cada detalle de lo que va sucediendo. No es solo el texto, sino que ésta visión de contar la historia en formato 360° nos hace sentir parte del elenco, de la historia. Una producción, digna de cualquier obra estadounidense, pero que es argentina y eso tiene un valor aún mayor para sentir orgullo por nuestro espectáculo.

"Adrián", interpretada por Dai Fernández, siendo su primer protagónico más que merecido, también logra sumergirnos en lo introvertido del personaje y logra cautivarnos con el amor y paciencia que le tiene al buenudo de Balboa. Mención especial para David Masajnik, "Mickey", uno de los personajes más amados por los fanáticos de la saga y que logra emocionarnos con ese cariño paternal hacia Rocky.