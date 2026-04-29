Tras la fuerte polémica por el chiste de Mario Pergolini, Evelyn Botto hizo su descargo: "Me importan..."

La locutora rompió el silencio en SQP (América TV), luego de la controversia generada por el tratamiento que Mario Pergolini le dio al asesinato de una exreina de belleza mexicana en "Otro día perdido".

El episodio que originó las críticas ocurrió cuando se abordó el caso de Carolina Flores Gómez, quien fue asesinada por su suegra. En ese marco, el conductor emitió un comentario sobre la reacción del esposo de la víctima e hijo de la victimaria: "En el fondo estaría pensando: 'Me ahorré un regalo para el Día de la Madre'. Dos regalos, porque la madre va a estar en yuta. Solucionó dos problemas".

Durante la emisión de ese programa, Evelyn Botto tuvo una breve intervención en la que bromeó sobre la necesidad de usar un chaleco antibalas frente a su propia suegra, sumándose al clima del estudio. Esta reacción fue el principal motivo de los cuestionamientos que recibió posteriormente en las redes sociales.

Frente a las repercusiones, Botto decidió realizar un descargo formal: "Fueron días muy movidos y estaba buscando la manera de hablar. Esto me hizo pensar que estoy haciendo televisión y, a veces, no caigo en cuenta de la voz que tengo o el lugar que ocupo, entonces ser más responsable" , comenzó explicando.

En su declaración, admitió el peso de sus acciones y el impacto de la situación. "Hablé con muchísimas mujeres en estos días y, en realidad, no sé cómo construirlo, pero quiero pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca", afirmó.

Respecto a su intervención específica durante el programa de Pergolini, Botto contextualizó sus palabras, pero reconoció el error: "El chiste iba por el lado de que yo en este momento estoy de novia y tengo una suegra muy conocida. Pero no me di cuenta que haciendo ese chiste terminé avalando algo que es tremendamente grave".

Embed - Dura crítica contra Mario Pergolini tras una broma por el femicidio de Carolina Flores: "Me ahorré dos..."

Finalmente, la locutora reflexionó sobre el trasfondo de sus comentarios y su postura personal frente a estos temas. Señaló que el conflicto entre suegras y nueras suele esconder un "micromachismo" y concluyó su mensaje hablando de su propio proceso de deconstrucción: "Me importan las minas y soy feminista. No soy la mejor feminista porque aprendo y porque una se mueve en un mundo de muchísima masculinidad".