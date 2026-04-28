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Eleonora Wexler

Mario Pergolini mandó al frente a Eleonora Wexler con su pasado desconocido: "No se tiene que hacer"

La actriz estuvo como invitada este lunes a Otro día perdido y el conductor sacó a la luz un dato inédito sobre Wexler.

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Eleonora Wexler pasó por Otro día perdido este lunes.

Eleonora Wexler pasó por Otro día perdido este lunes.

Captura de pantalla Youtube Eltrece.

En el arranque de la semana, Otro día perdido tuvo una invitada de peso: Eleonora Wexler, quien protagonizó un divertido intercambio con Mario Pergolini que terminó derivando en una anécdota tan insólita como honesta.

Durante la charla, el conductor sorprendió a la actriz con una consulta directa sobre un rumor que le había llegado: "¿Es cierto que tuviste una época en donde cuando aprendiste a manejar, o cuando manejabas, que perseguías autos y si te encerraban le decías barbaridades?".

Esto fue lo que contó Eleonora Wexler en Otro día perdido

Mario Pergolini Expuso El Pasado De Eleonora Wexler

Lejos de esquivar la situación, la artista respondió con sinceridad y algo de humor: "Ahora no encierro. Quiero decir: si me encierran, ahí me sale la pólvora".

A partir de ahí, la actriz compartió una experiencia concreta: "Un taxista. Voy andando, y en un momento, el taxista me encierra con el auto. Freno de golpe y digo 'no'. Me encerró feo, estuve a punto de ponérsela. Entonces agarré en ese momento y fui".

Eleonora Wexler en Otro día perdido 2
La actriz revel&oacute; una faceta desconocida de su personalidad.

La actriz reveló una faceta desconocida de su personalidad.

"Iba a fondo hasta que en un momento lo logré. El tipo frenó y bajó del auto, me dice '¿qué hiciste?' y yo le dije: '¿Qué pasó? No sé, te juro que no sé qué pasó'", recordó Wexler.

Al finalizar la historia, Eleonora Wexler dejó una aclaración importante: "No está bueno para que se haga, no se tiene que hacer, pero ya que lo contaste...".

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