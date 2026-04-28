Mario Pergolini mandó al frente a Eleonora Wexler con su pasado desconocido: "No se tiene que hacer"

En el arranque de la semana, Otro día perdido tuvo una invitada de peso: Eleonora Wexler , quien protagonizó un divertido intercambio con Mario Pergolini que terminó derivando en una anécdota tan insólita como honesta.

Durante la charla, el conductor sorprendió a la actriz con una consulta directa sobre un rumor que le había llegado: "¿Es cierto que tuviste una época en donde cuando aprendiste a manejar, o cuando manejabas, que perseguías autos y si te encerraban le decías barbaridades?".

Lejos de esquivar la situación, la artista respondió con sinceridad y algo de humor: "Ahora no encierro. Quiero decir: si me encierran, ahí me sale la pólvora".

A partir de ahí, la actriz compartió una experiencia concreta: "Un taxista. Voy andando, y en un momento, el taxista me encierra con el auto. Freno de golpe y digo 'no'. Me encerró feo, estuve a punto de ponérsela. Entonces agarré en ese momento y fui".

Eleonora Wexler en Otro día perdido 2 La actriz reveló una faceta desconocida de su personalidad. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Iba a fondo hasta que en un momento lo logré. El tipo frenó y bajó del auto, me dice '¿qué hiciste?' y yo le dije: '¿Qué pasó? No sé, te juro que no sé qué pasó'", recordó Wexler.

Al finalizar la historia, Eleonora Wexler dejó una aclaración importante: "No está bueno para que se haga, no se tiene que hacer, pero ya que lo contaste...".