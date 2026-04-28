Mario Pergolini no se calló nada y cuestionó con dureza a Javier Milei: "Si tiene los hue..."

Este lunes, en Otro Día Perdido , Mario Pergolini volvió a meterse en la política con un descargo que mezcló ironía, preocupación y críticas directas hacia el presidente Javier Milei . "Disculpen, esto es un poco fuera del programa porque nos llamó la atención", comenzó diciendo el periodista.

"La semana pasada hubo un problema con unos periodistas en la Casa de Gobierno, que estuvieron con estos lentes que filman en lugares normales. Podremos discutir si estaba bien o estaba mal, tampoco era una locura, pero eso hizo que se cierre el lugar donde están todos los corresponsales acreditados de los medios en la Casa Rosada. Todavía no se abrió, lo cual es bastante preocupante porque no está bien, lo podrían solucionar muy rápido, pero quieren ver si no hubo espionaje", contextualizó el conductor del ciclo.

"Hasta ahí, ponele que todo bien. Pero no se si vieron que en la cuenta Milei en Instagram reposteó, no lo hizo él, esta imagen de Geuna que es una de las que está en los que se filmaron con los lentes. Pero no sé si se dieron cuenta que la foto que eligió el presidente para repostear es la que ponemos nosotros de los invitados cuando vienen claro y se olvidaron de borrar abajo ' Otro Día Perdido '", contó Pergolini, lo que generó risas en el estudio.

"Primero le queremos aclarar a Geuna que no tuvimos nada que ver nosotros con todo esto. Y la otra que nos quedamos pensando es que si el presidente nos quisiera ofender a alguno de nosotros, nosotros no somos invitados, así que se la regalamos presidente para que la hagan en algún momento si se siente ofendido por nosotros", bromeó el comunicador, mostrando fotos de cada uno de los integrantes del programa.

Mario Pergolini en Otro día perdido 2 El periodista reflexionó sobre el rol institucional de Milei y el uso de las redes sociales. Captura de pantalla Youtube Eltrece

El tono irónico dio paso luego a un segmento más serio, donde Mario Pergolini cuestionó el nivel de confrontación del discurso presidencial: "Igual yo no soy de dar consejos señor presidente, imagínese que yo solamente hago un programa en un medio que está totalmente muerto así que despreocúpese de todo esto, pero tranquilícese presidente, es como mucho, porque si usted pone que tiene 95% presa a una periodista y usted tiene el control de las fuerzas de este país, la verdad que está asustando".

"Y otra cosa que no es un consejo, solo se lo digo, ponerle nombre a la gente como María Ensobrada Santillán ya está, es muy viejo insúltelo directamente si tiene los hue... Va, lo insulta y le dice lo que tenga que hacer o haga lo que tenga que hacer, porque si usted, lo digo en serio y con respeto, pero si usted realmente hace este tipo de cosas parecen amenazas. Usted tiene que entender un poco que es el presidente y que si usted dice que van a ir presos, uno se asusta, porque si el presidente de la Nación dice 'usted va a ir preso', lo más probable es que uno termine preso", fue otro de los mensajes que le envió el periodista a Milei.

Javier Milei en Israel El comunicador le envió algunos mensajes al presidente. Captura de video

"No se lo recomiendo. No es un consejo tampoco, pero a lo mejor aflojar un poco con Twitter, Instagram que a lo mejor a veces uno se va enroscando y no se da cuenta lo que está haciendo, pero sí se tiene que dar cuenta que es el presidente de la nación. La gente que está acusando son argentinos que lejos están de querer preso por este tipo de cosas", continuó Pergolini. Por último, el equipo de Otro Día Perdido compartió su apoyo a los periodista y a Luciana Geuna.