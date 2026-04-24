Eduardo Feinmann cruzó al Gobierno de Javier Milei por prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada: "Rayón a la democracia"

En medio de la controversia por una presunta grabación encubierta dentro de la Casa Rosada, Eduardo Feinmann opinó sobre la decisión del gobierno encabezado por Javier Milei de limitar el acceso de los cronistas acreditados a la sede oficial.

La medida surgió luego de que trascendiera que un comunicador habría utilizado lentes con cámara para registrar imágenes sin autorización. Desde el Ejecutivo interpretaron el hecho como un posible episodio de espionaje ilegal, lo que derivó en mayores controles y restricciones para la prensa.

El Gobierno Nacional prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

Al analizar la situación, el periodista comparó lo ocurrido con otros ámbitos internacionales y remarcó que una situación similar no sería aceptada en sedes como la Casa Blanca, el Palacio del Elíseo o el Palacio de La Moneda. "Esto en la Casa Blanca no sería permitido", afirmó el el comunicador.

"Me da la sensación de que con este tipo de actitud le está pegando un rayón a la democracia", sostuvo Feinmann, al cuestionar el alcance de la medida.

Esto fue lo que dijo Eduardo Feinmann sobre la decisión del Gobierno Nacional de prohibir el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada

Eduardo Feinmann Fue Contundente Con El Gobierno Nacional Por Las Restricciones A Periodistas

En esa línea, el periodista hizo hincapié en la función del periodismo dentro del sistema democrático: "El derecho a informar y opinar es constitucional y pertenece a la gente, no a los periodistas".

"No tenemos coronita, ni somos jueces o funcionarios, cumplimos un rol", explicó el comunicador.

Eduardo Feinmann El periodista afirmó que "el derecho a informar y opinar es constitucional". Captura de pantalla X @A24COM.

Para Feinmann, la decisión de restringir el acceso a la sala de prensa afecta directamente el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía. "La democracia defiende la labor del periodismo para con la gente", insistió el periodista.

Por último, Eduardo Feinmann al manifestar su postura sobre la medida adoptada. "Cerrar la sala de prensa me parece que es hacerle un rayón a la democracia y creo que es al divino botón", concluyó el comunicador.