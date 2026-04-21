El motivo por el que Eduardo Feinmann increpó con furia a Victoria Villarruel: "Conventillera, patética"

Eduardo Feinmann estalló este martes contra Victoria Villarruel desde la pantalla de A24, dejando en claro su tajante desacuerdo con la decisión de la vicepresidenta de bajarse a último momento de la misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, homenaje que se desarrolló ante una repleta Basílica de Luján.

Según trascendió, la funcionaria quiso evitar mostrarse con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien asistió al evento mientras atraviesa un tenso momento con acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. "Es increíble, porque da la sensación, o aparentemente la información marcaría que Victoria Villarruel estaba en viaje", comenzó Eduardo Feinmann . A lo que Pablo Rossi completó en el pase en el mencionado canal de noticias: "Yo creo que llegó ahí".

Independientemente de si la vicepresidenta alcanzó o no a llegar a la basílica, el líder de El Noticiero de A24 sentenció: "La verdad, la actitud de Victoria Villarruel me da vergüenza propia y ajena, sinceramente, porque muestra que es una conventillera, una patética".

Eduardo Feinmann estalló contra Victoria Villarruel

Eduardo Feinmann estalló contra Victoria Villarruel

Luego, Feinmann siguió contra la funcionaria en alusión al rol que ocupa durante estos días en que Javier Milei está fuera de Argentina: "Poco profesional, ella tiene en estos momentos el mando del país, es la presidente en ejercicio. La vi con muy poco respeto por el lugar que ocupa, y además menos respeto por quien es el homenajeado. Acá lo importante no es ni Adorni, ni si Kicillof estaba del otro lado. Vos como presidente en ejercicio tenés que estar ahí por el Papa Francisco, no por el resto".

Por otro lado, sobre el supuesto pedido de Victoria Villarruel de que su silla en la Basílica de Luján no coincidiera con la de Manuel Adorni, Eduardo Feinmann remarcó indignado: "Vos fijate la pequeñez, lo patético y conventillera que termina siendo la vicepresidente de la república. Maleducada, malaprendida".

Ante el enojo de su colega, Rossi sostuvo que la presencia de otras figuras políticas en la misa también le resultó un "cuadro patético", dado que el ex Sumo Pontífice era un hombre frontal y austero, cuyos valores no concuerdan con la hipocresía y la falta de concordia de los funcionarios que asistieron al evento. Anta tal postura, Feinmann retrucó: "Bueno, pero por lo menos estaban ahí, homenajeando al Papa Francisco. Porque insisto, para mí lo más relevante es el homenaje al argentino más importante de la historia".