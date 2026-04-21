Victoria Villarruel ausente, la postal de Manuel Adorni y la presencia de Axel Kicillof: la misa en homenaje al papa Francisco

Este martes hubo una misa especial en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco . Desde el Gobierno hasta el peronismo, todo el arco político dijo presente, salvo Victoria Villarruel .

Pese a haber confirmado previamente su participación , la vicepresidenta se retractó en el último momento de su asistencia. La decisión tuvo que ver con una razón política: evitar compartir la primera fila con Manuel Adorni,

La primera fila de la celebración religiosa quedó conformada por los funcionarios del Ejecutivo nacional que sí concurrieron al evento. Allí se ubicaron, uno al lado del otro, Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete; Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados; Bartolomé Abdala en su carácter de presidente provisional del Senado; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Detrás de la primera fila se ubicaron otros integrantes de la comitiva oficial, incluyendo a Federico Sturzenegger en su rol de titular de la cartera de Desregulación, Mario Lugones como ministro de Salud, y Agustín Caulo en su función de secretario de Culto, acompañados por diversos legisladores oficialistas.

El peronismo presente en la misa de Luján

La convocatoria política fue amplia, extendiendo la participación a gobernadores de provincias, entre ellos Axel Kicillof, así como a legisladores provenientes de otros espacios políticos. Ubicados en un sector diferente de la Basílica, se ubicó el gobernador Axel Kicillof, quien concurrió acompañado por su ministro de Trabajo, Walter Correa; y la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout; entre otros dirigentes del peronismo bonaerense. El senador Eduardo "Wado" De Pedro se sumó a esta agrupación política.

Un aspecto relevante de la misa ocurrió durante el ritual de paz que forma parte de la liturgia cristiana. En ese momento de la ceremonia, cuando el sacerdote invita a los asistentes a darse fraternalmente la paz, los funcionarios nacionales y provinciales no se cruzaron entre sí. Los integrantes del gobierno nacional se saludaron entre ellos en sus respectivos espacios, lo propio hicieron los dirigentes de la gestión bonaerense.