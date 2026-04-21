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Ley Hojarasca

Ley Hojarasca: Martín Menem consiguió el dictamen, pero perdió el control de la agenda y no puede sesionar

La Ley Hojarasca consiguió dictamen de mayoría con 35 firmas. Martín Menem ahora deberá buscar una fecha para convocar a sesión en Diputados

Antonio Riccobene

Antonio Riccobene

El dabte por la Ley Hojarasca en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El dabte por la Ley Hojarasca en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Prensa Diputados

La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para la Ley Hojarasca que impulsa Federico Sturzenegger, con 35 firmas, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (19 firmas) y Legsilación General (16). Pero Martín Menem perdió el control de la agenda de la Cámara de Diputados y aun no tiene fecha para sesionar.

Finalmente, el dictamen recibió una serie de modificaciones.

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