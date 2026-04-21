Ley Hojarasca: Martín Menem consiguió el dictamen, pero perdió el control de la agenda y no puede sesionar
La Ley Hojarasca consiguió dictamen de mayoría con 35 firmas. Martín Menem ahora deberá buscar una fecha para convocar a sesión en Diputados
La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para la Ley Hojarasca que impulsa Federico Sturzenegger, con 35 firmas, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (19 firmas) y Legsilación General (16). Pero Martín Menem perdió el control de la agenda de la Cámara de Diputados y aun no tiene fecha para sesionar.
Finalmente, el dictamen recibió una serie de modificaciones.
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