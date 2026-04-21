Ley Hojarasca: Martín Menem consiguió el dictamen, pero perdió el control de la agenda y no puede sesionar

La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para la Ley Hojarasca que impulsa Federico Sturzenegger, con 35 firmas, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (19 firmas) y Legsilación General (16). Pero Martín Menem perdió el control de la agenda de la Cámara de Diputados y aun no tiene fecha para sesionar.