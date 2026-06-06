Gritos en la madrugada y diputadas peleando por la pasarela, la novela que terminó con Milei desafectado del desfile de Roberto Piazza

El presidente Javier Milei protagonizó un culebrón digno de una telenovela de la tarde y frustró su ansiado regreso a los escenarios.

El mandatario tenía previsto encabezar un espectáculo musical junto a su expareja Fátima Flórez el próximo martes 9 de junio en Señor Tango , un emblemático espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Se iba a enmarcar en un desfile de moda a beneficio de la fundación del famoso diseñador Roberto Piazza , hasta hace poco tiempo amigo del “León”.

El líder libertario había pedido cantar el blues "La flor más bella", un clásico de la banda Memphis la blusera y durante semanas mantuvo conversaciones con la exitosa comediante para ensayar. Incluso en los peores momentos de Manuel Adorni , cuando era asediado por las diarias revelaciones judiciales por su fastuoso nivel de vida, el jefe de Estado pasaba horas hablando por WhatsApp para coordinar su vuelta al ruedo artístico, uno de los temas que lo apasiona al igual que la economía.

Cuando se pensaba que estaba todo planificado para reeditar otra performance musical entre Milei y la actriz, surgió una consecución de hechos farandulescos que resultan propios de un melodrama mexicano.

Tras una extensa sobremesa en la Quinta de Olivos y en horas de la madrugada, llamó al diseñador con un particular pedido. Le solicitó incluir en esa gala a algunas mujeres de su confianza, que le habían reclamado subirse a la pasarela. Proponía casi un “fashion show” de LLA, considerando especialmente a dos diputadas caracterizadas.

Con el correr de las horas, Piazza lo analizó y privilegió que esa noche sea una exhibición de categoría, a la altura de su distinguida historia en el mundo de la moda, y le rechazó esa idea al presidente, quien lo volvió a llamar a los gritos e insultándolo, mientras se subía al avión rumbo a Israel.

Karina tomó conocimiento de lo ocurrido y pudo convencer a su hermano de que se trataba de un error agraviar a una persona que lo había respaldado tantas veces de manera gratuita, en épocas que, incluso, no lo hacían ni los ministros. Existió el llamado de Javier a Roberto, pero el diseñador no lo volvió a atender.

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*SOFISTICACIÓN*

Colección de Alta Moda

Roberto Piazza 2026

A total beneficio de la Fundación Roberto Piazza contra el abuso infantil .

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Piazza, decepcionado, lo borró del evento. Lo desafectó. “Sofisticación”, la colección de alta costura que será a beneficio de la organización que lucha contra el abuso infantil, no contará con el presidente ni sus ministros, que iban a estar en el palco presidencial. Pero esa butaca no estará vacía. El modista manifestó sus intenciones de invitar a la senadora Patricia Bullrich, de conocido vínculo con él y clave en la ley que lleva su nombre. ¿Asistirá la exministra, de recientes cruces con los hermanos Milei?. Un principio de revelación.