La Rural invitó el domingo a Victoria Villarruel y podría cruzarse otra vez con Javier Milei

Las autoridades de la Sociedad Rural invitaron este domingo a Victoria Villarruel , con motivo de la inauguración de la Exposición Anual de la entidad agropecuaria en Palermo, donde disertará Javier Milei .

Según consignaron fuentes oficiales a MDZ , la vicepresidenta aún no confirmó su presencia, mientras que ya ocurrió una recorrida del protocolo presidencial para garantizar que "el operativo sea igual al año pasado", donde no estuvo la titular del Senado.

La fórmula presidencial viene de afrontar dos tensos momentos en el último tiempo, en el marco de su total enemistad. Ocurrió el Día de la Bandera , el 20 de junio en Rosario, y la vigilia por el Día de la Independencia , el 8 de julio en la Casa Histórica de Tucumán. En ambas ceremonias compartieron el mismo escenario institucional, pero evitaron saludarse, intercambiar palabras o protagonizar cualquier gesto público que reflejara cercanía.

La primera escena ocurrió en la ciudad santafesina, durante el acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional. Milei arribó acompañado por buena parte de su Gabinete y fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el intendente Pablo Javkin . Villarruel también participó de la ceremonia oficial, aunque permaneció ubicada en un sector distinto al del mandatario y del resto de la comitiva nacional.

Las imágenes de la llegada mostraron a Milei saludando a ministros, funcionarios y autoridades provinciales, mientras que no hubo un saludo con la vicepresidenta. Tampoco existió un intercambio durante el desarrollo del acto. La transmisión oficial evitó mostrar un contacto entre ambos y las imágenes captadas por otros medios reflejaron que permanecieron separados durante toda la ceremonia. Villarruel le llegó a dar la espalda y apuntó, en ese entonces, contra Manuel Adorni .

La distancia se repitió menos de tres semanas después, durante la vigilia por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia, realizada en la Casa Histórica de Tucumán. La expectativa estaba puesta en si ambos protagonizarían un gesto de distensión luego de los episodios previos, pero ocurrió lo contrario.

Milei llegó al acto acompañado por integrantes de su Gabinete y fue recibido por las autoridades provinciales. Villarruel también asistió y ocupó otra vez un lugar distante al jefe de Estado. No hubo saludo cuando coincidieron, ni antes ni después del acto. Durante la entonación del Himno Nacional y el resto de la ceremonia estuvieron a pocos metros de distancia, aunque sin cruzar palabras ni miradas.

En esa oportunidad, no descartó ser candidata el próximo año: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha”.