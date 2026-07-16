"Egoísta y ridícula": el feroz cruce de Lilia Lemoine contra Victoria Villarruel por una posible sanción a la Selección

La diputada libertaria acusó a la vicepresidenta de mezclar su cargo institucional con la rivalidad futbolística frente a Inglaterra.

En tiempos de tensión diplomática, con una agenda picante en el Congreso y una interna libertaria latente, la diputada Lilia Lemoine volvió a la carga contra la vicepresidenta y abrió un hilo de conversación sobre el nacionalismo a través de su cuenta de X.

Enmarcado en el último partido del seleccionado argentino frente a Inglaterra y la foto viral de los jugadores con la bandera “Las Malvinas son argentinas”, Lemoine responsabilizó a Villarruel por las consecuencias que podría enfrentar la selección argentina tras el festejo por el triunfo ante Inglaterra.

El duro tuit de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel Lilia Lemoine en X contra villaruel X En la previa al partido, la dirigente había usado imágenes de la guerra de 1982 para acompañar sus mensajes sobre el partido frente a Inglaterra. A esto le sumó videos y un posteo en redes donde calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” durante la previa del encuentro. Aclaró además que el duelo deportivo tenía un contenido que superaba los límites de la cancha y que no iba a ser “políticamente correcta ni pecho frío”. Situación que repitió tras la victoria con la frase “no era un partido más”.

Villaruel sobre Mundial X La situación que hace de esto un motivo de discusión es que la federación inglesa analiza un reclamo ante la FIFA por la conducta del plantel albiceleste. Ahí es donde entra el reclamo de la legisladora, quien sostuvo que una eventual sanción superior a una multa económica tendría como responsable a la titular del Senado.

“Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia”, expresó y la adjetivó como “Doña Chicana”, sosteniendo que la presidenta del Senado buscaba realizar un boicot a la gestión y perjudicar al plantel.