"Mediocre y resentido", Luis Caputo salió a defender a la Selección argentina y saltó contra Piers Morgan

El ministro de Economía reaccionó al mensaje del periodista británico, que mezcló la derrota de Inglaterra con una provocación sobre la Guerra de Malvinas.

Luis Caputo volvió a cruzarse con Piers Morgan en las redes sociales después del triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra por 2 a 1. El ministro de Economía respondió al ataque que el periodista británico publicó tras la clasificación del equipo nacional a la final del Mundial 2026. El funcionario rechazó la provocación y apuntó directamente contra la actitud del conductor inglés.

La bandera malvinense en el estadio de Atlanta quedó de nuevo en el centro de la escena de las redes sociales y, en este marco, Morgan utilizó la foto del plantel para calificarlos con un insulto y expresar su deseo de que España derrotara a la Argentina en la final. El mensaje también incluyó una comparación con el conflicto bélico de 1982. “Espero que España los aplaste tan mal en la final como nosotros los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, escribió en su cuenta de X.

En un posteo bilingue, Luis Caputo decidió contestar y redoblar la apuesta contra el periodista inglés. “Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. La dura réplica de Caputo sumó un nuevo capítulo al cruce que ambos ya protagonizaron meses atrás.

Argentina can win or lose the next match. But two things will happen for sure: we will celebrate anyway, and you will continue to be a mediocre and resentful person.



Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a… https://t.co/SVXblO0v89 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 16, 2026 Piers Morgan y la Selección argentina No es la primera chicana del periodista hacia la selección. Durante el primer tiempo de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Morgan publicó un no inocente “¿Está jugando Messi?”, para cuestionar la actuación del capitán argentino. El conductor también celebró el gol de Anthony Gordon, que puso en ventaja al conjunto inglés, y destacó el planteo del entrenador Thomas Tuchel. La remontada del equipo albiceleste cambió el tono de sus publicaciones y dejó al británico sin margen para sostener sus burlas iniciales.

Is Messi playing? — Piers Morgan (@piersmorgan) July 15, 2026 Caputo ya se había cruzado con Morgan a fines de abril por una discusión relacionada con las islas. El periodista había planteado que el Reino Unido debía reclamar Estados Unidos si Donald Trump pretendía quitarle las Malvinas a los británicos. El ministro respondió entonces con una ironía: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.