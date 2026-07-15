Luis Caputo se la juega y lanza un nuevo bono para captar US$2.000 millones

Hoy no será un día más para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Hoy lanzara su bono más importante en lo que va de su gestión con Javier Milei, y medirá la verdadera dimensión de la confianza en los mercados de su plan financiero. Al menos para cerrar lo que resta de tiempo hasta el 10 de julio de 2027. Un día antes el ministro de Economía debe firmar la ejecución del pago de los casi US$4.300 millones correspondientes al primer vencimiento del año pasado, para los que ya tiene ahorrados unos US$3.000 millones. Necesita conseguir lo antes posible unos US$1.300 millones, de la manera más cómoda y rápida posible. Para esto, durante la jornada será el lanzamiento de la primera emisión del Bonar 29 (AO29), título con vencimiento en septiembre del 2029, y primo hermano de las colocaciones varias de los bonares 27 y 28 que ayudaron a completar el pago de los 4.344 millones de dólares el 9 de julio pasado. Según anunció Caputo hace 20 días, por las operaciones de prorroga de los vencimientos de los REPOs y los prestamos de entidades financieras internacionales, el ministro ya tiene en su cuenta comitente 3.000 millones de dólares para ese pago. En consecuencia, necesita US$1.300 millones para completar las necesidades del 9 de enero; y limpiar de vencimientos fuertes el primer semestre del 2027. Como se sabe, año electoral. De ahí la importancia del bono que comienza a licitarse hoy; inspirado para una emisión total autorizada de US$2.000 millones, y que debería completar el restante para cerrar el compromiso del 9 de enero 2027.

Las claves del Bonar 2029 (AO29): rendimiento mensual "estilo plazo fijo" Características principales de la colocación del AO29 es la siguiente:

Tasa de corte: 6% TNA

Suscripción vía MEP

Pago de intereses mensuales

Amortización bullet (capital al vencimiento)

Vencimiento: 31/10/2029

Ley Argentina

Base de cálculo: 360 días

Liquida cupón mensual similar a un plazo fijo en dólares. EL papel tendría una renta aproximada de entre 8,5 y 8,2%, con un precio de referencia de entre 94 y 95 dólares. Todos datos, números y porcentajes justificados por el hecho que su vencimiento al 31 de octubre implica que 22 meses de gestión del gobierno que continúe al actual de Javier Milei, con toda la carga política que tiene ese concepto.

Alf Ponce Mercado / MDZ La idea de Hacienda es abrir una nueva serie de licitaciones con las divisas depositadas en el mercado doméstico como objeto de deseo. Estos son los dólares que los argentinos fueron comprando durante todos estos meses, y que en su mayoría no se retiraron del sistema financiero local y no tienen mucho destino de inversión. Entre el dinero a seducir, están obviamente los dólares de los pagos del 9 de julio, que una vez liquidados están a disponibilidad de nuevos horizontes de renta.

La característica de estas colocaciones es que tienen rendimiento mensual, con lo que se equiparan a un plazo fijo, pero cuentan además con una tasa de retorno muy superior a cualquier dinero que pueda colocarse en un plazo fijo en dólares tanto en el mercado local como en el exterior. En este caso, y a diferencia de las emisiones anteriores, no habrá un monto máximo específico para la primera colocación; y el único límite será el tope global del programa de US$2.000 millones. Suponen en Economía que el monto se logrará rápidamente y se podrá mostrar otro logro en la estrategia oficial.